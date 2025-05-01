Гробница с обманом: кого по ошибке считали отцом Александра Македонского

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие годы гробница в Вергине считалась усыпальницей Филиппа II — могущественного царя и отца Александра Великого. Эту версию поддерживали изображения на стенах захоронения, где художник изобразил мифическое похищение Персефоны Аидом. Однако недавние исследования показали: легенда дала сбой.

Фото: https://commons.wikimedia.org by EditorfromMars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гробница

Команда учёных провела повторный анализ останков, и вот что они обнаружили: захороненный мужчина был в возрасте от 25 до 35 лет. Филипп II умер в 46 — несостыковка, которую невозможно проигнорировать.

Информация появилась в научном журнале Journal of Archaeological Science (JAS). Помимо мужских останков, в гробнице нашли женские кости — они также не принадлежат жене царя Клеопатре. Более того, рядом покоились шесть младенцев, захороненных несколькими веками позже.

"Это исключает версию о семейном захоронении Филиппа II", — сообщили авторы исследования.

Теперь прежняя теория оказалась под сомнением. Кто же тогда был похоронен в этой богато оформленной гробнице? Увы, даже у археологов нет точного ответа.

На фоне этой находки пересматриваются и другие артефакты из Вергины. Историки, вдохновлённые фресками, возможно, поспешили с громкими выводами. Остаётся ждать новых данных, которые помогут пролить свет на личность человека, нашедшего покой в этой гробнице. А пока — ещё один пример того, как наука способна разрушить самые убедительные догадки.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

