Гробница с обманом: кого по ошибке считали отцом Александра Македонского

Многие годы гробница в Вергине считалась усыпальницей Филиппа II — могущественного царя и отца Александра Великого. Эту версию поддерживали изображения на стенах захоронения, где художник изобразил мифическое похищение Персефоны Аидом. Однако недавние исследования показали: легенда дала сбой.
Команда учёных провела повторный анализ останков, и вот что они обнаружили: захороненный мужчина был в возрасте от 25 до 35 лет. Филипп II умер в 46 — несостыковка, которую невозможно проигнорировать.
Информация появилась в научном журнале Journal of Archaeological Science (JAS). Помимо мужских останков, в гробнице нашли женские кости — они также не принадлежат жене царя Клеопатре. Более того, рядом покоились шесть младенцев, захороненных несколькими веками позже.
"Это исключает версию о семейном захоронении Филиппа II", — сообщили авторы исследования.
Теперь прежняя теория оказалась под сомнением. Кто же тогда был похоронен в этой богато оформленной гробнице? Увы, даже у археологов нет точного ответа.
На фоне этой находки пересматриваются и другие артефакты из Вергины. Историки, вдохновлённые фресками, возможно, поспешили с громкими выводами. Остаётся ждать новых данных, которые помогут пролить свет на личность человека, нашедшего покой в этой гробнице. А пока — ещё один пример того, как наука способна разрушить самые убедительные догадки.
Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.
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