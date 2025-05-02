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На карте — просто пятно, а в реальности — портал в одиночество: загадка Точки Немо

1:54
Наука

Представьте себе участок океана, где ближайшие люди — это космонавты на МКС. Такое место действительно существует. Его называют Точкой Немо — самым изолированным местом на планете.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Где находится и почему так называется

Это точка в южной части Тихого океана, на тысячи километров удалённая от ближайших островов и материков. В 1992 году её вычислил хорватский инженер-геодезист с помощью компьютерных расчётов. Название "Немо" выбрано не случайно — на латыни оно означает "никто", подчёркивая абсолютное одиночество этой области.

Что делает её особенной

В этом районе нет морских путей, не пролетают самолёты и почти не фиксируется следов человеческой деятельности. Единственное исключение — космический мусор: сюда часто падают вышедшие из строя спутники и обломки станций. Из-за удалённости это место прозвали "кладбищем космических кораблей".

А ещё здесь зафиксирована одна из крупнейших озоновых дыр, из-за чего солнечная радиация достигает повышенных значений, опасных для живых существ. Местная среда сурова и непригодна для жизни.

Таинственный звук из глубин

В 1997 году в районе Точки Немо был записан загадочный подводный звук, получивший название "Bloop". Он был настолько мощным, что его засекли датчики на расстоянии в тысячи километров. По одной версии, это был айсберг, отколовшийся от Антарктиды. По другой — нечто менее объяснимое…

Сегодня Точка Немо остаётся объектом для самых смелых гипотез. Одни считают её вратами в неизведанные глубины Земли, другие — зоной аномалий, которую человечество ещё только предстоит понять.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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