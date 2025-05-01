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Самые живучие из всех: динозавры никуда не исчезли, просто научились летать

1:50
Наука

Динозавры — это не только древние ящеры с музейных стендов, но и, как ни странно, птицы, которые щебечут у нас за окном. Потому что вымерли они не все. Но как давно появились первые и сколько в среднем жили самые известные?

Конец эпохи динозавров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец эпохи динозавров

Сколько жили динозавры

Хотя кажется, что гигантам вроде диплодока или тираннозавра полагается долголетие, на деле всё иначе. Самые крупные могли дожить до 80 лет — как диплодок, весивший несколько десятков тонн. Это сопоставимо со слоном: африканский доживает до 70 лет, индийский — до 50.

А вот тираннозавр, несмотря на грозную репутацию, редко доживал до 28 лет. Более мелкие виды (размером с курицу) жили от 5 до 10 лет, а значит, их жизнь была быстрой и короткой. Хищники, болезни, борьба за ресурсы — и никакой страховки от вымирания.

Интересно, что современные мини-динозавры — птицы — показывают неожиданные рекорды. Попугаи, например, живут до 60 лет, а колибри (самые крошечные из ныне живущих динозавров) — тоже потомки выживших видов.

Как долго они были на планете

Появились динозавры вскоре после Великого пермского вымирания — 252 млн лет назад. Их "официальная" история началась примерно 243 млн лет назад. И продолжалась до того самого катаклизма 66 млн лет назад, когда на планету рухнул астероид, похоронив эру рептилий-гигантов.

Но не всех. Несколько мелких летающих форм выжили. Из них со временем произошли птицы. Так что, если хотите представить настоящего динозавра — просто посмотрите на голубя.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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