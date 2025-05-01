Миллионы лет тишины — и вдруг зуб: кого вскрыли древние слои островов

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Острова Карибского моря долго считались свободной зоной от крупных сухопутных хищников. Но недавно найденные зубы и позвонки в Доминикане поставили это мнение под сомнение. В роли сенсации — себекиды, давно вымершие крокодилоподобные хищники, похожие телом на борзую и длиной до 6 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Остров Сапьендза

"Кто обладал такими челюстями?" — вспоминает шок учёных Джонатан Блох из музея Флориды. Речь о зазубренных зубах, находившихся на Кубе и Пуэрто-Рико. Им было от 18 до 29 миллионов лет, а их форма кричала: "Я мясоед!" Но всё осложнялось: острова — не место для таких сухопутных гигантов, верно?

Ситуация изменилась в 2023 году, когда вместе с очередным зубом в Доминикане нашли и шейные позвонки. Это стало первым прямым доказательством, что себекиды — настоящие наземные хищники — действительно обитали в Карибском бассейне. Причём намного позже, чем думали: на миллионы лет дольше, чем в других регионах.

Себекиды были последними из нотозухов — группы доисторических "крокодилов", живших бок о бок с динозаврами. В отличие от современных сородичей, они гонялись за добычей по суше, ходили на мощных лапах и рвали мясо зубами, не хуже хищных динозавров.

Этот "карибский крокодил" стал сюрпризом не только для палеонтологов, но и для всей истории жизни на Земле. Оказалось, что Карибы стали последним убежищем для этих уникальных зверей, когда они исчезли почти повсюду.

Уточнения

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.

