ИИ на дебатах: вот почему нейросети спорят в разы эффективнее человека

Ученые провели эксперимент, в ходе которого на раздел форума с дебатами тайно внедрили ботов на базе ИИ. Роботы пробовали изменить мнения людей по "спорным" вопросам. Вот что получилось!
Нейросети оставили почти две тысячи комментариев в течение нескольких месяцев и иногда выдавали себя за "жертву изнасилования", "чернокожего", выступающего против Black Lives Matter.
Еще боты "персонализировали" свои комментарии, исследуя пол, возраст и этническую принадлежность человека. Роботы меняли взгляды людей в 3-6 раз чаще, чем обычные участники.
Исследователи уверены, что их работа поможет лучше понять риски массового применения ИИ для манипуляций в сети.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
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