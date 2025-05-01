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Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора

1:13
Наука

Россия и Япония снова заключили соглашение о добыче морской капусты (ламинарии) в водах Южных Курил.

морская капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морская капуста

В этом году японские рыбаки смогут добывать 3 024 тонны комбу — чуть меньше, чем в прошлом, компенсация российской стороне составит около 505 тысяч долларов. Сезон начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. В этом году на промысел выйдет 183 судна — на 12 меньше, чем в 2024-м. Россия потратит  деньги на оборудование для исследований — около 24 тысяч долларов.

Договор на добычу между странами действует с 1963 года, однако остров Сигнальный — он же Кайгара — был и остается предметом споров. Япония относит его к "северным территориям" и считает своей юрисдикцией. В 2023 году Россия установила на острове флаг и отремонтировала маяк, что вызвало у Японии недовольство — на той стороне восприняли это как попытку России закрепить контроль над островом, пишет sakh.online.

Уточнения

Компенсация - денежные выплаты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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