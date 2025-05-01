Москвичи, прячьте летнюю резину! Стихия обрушит на Москву треть месячных осадков

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Московскую ночь ожидает погодный сюрприз: мокрый снег, который принесет с собой не только резкое ухудшение видимости, но и рекордное количество осадков.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зимняя Москва

По прогнозам синоптиков центра "Фобос" для РИА Новости, уже в предстоящую полночь город окажется во власти капризной стихии. Ливни, перемешанные со снегом, накроют столицу, сократив видимость до 600-1000 метров. Это не просто ухудшение погоды — за сутки в Москве может выпасть до 19-24 миллиметров осадков, что составляет больше трети месячной нормы.

Температура воздуха в столичном регионе резко просядет до 0 — плюс 3 градусов, а в Верхневолжье жителей ждут слабые заморозки и опасная гололедица. Но самое интересное начнется на севере Подмосковья, где снег не просто пройдет, а оставит после себя ощутимый покров.

В Талдоме, например, сугробы достигнут 3-6 сантиметров, а в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске — и вовсе 6-9 сантиметров. Клин же и вовсе может оказаться под снежным одеялом толщиной 12-15 сантиметров. Москвичи тоже могут увидеть символический снежок — 1-2 сантиметра, правда, к вечеру пятницы от него не останется и следа: все растает под теплыми лучами весеннего солнца.

Уже к середине дня пятницы циклон, принесший все эти погодные перипетии, покинет Центральную Россию, отправившись "портить настроение" жителям Поволжья и Волго-Вятского региона. Ненастье возьмет вынужденную паузу до субботы. Но перед своим уходом циклон оставит москвичам температурный "подарок" — всего плюс 6 — плюс 9 градусов, что на целых 7 градусов ниже нормы для начала мая. Жителям столицы придется надеть что-то потеплее, прощаясь с иллюзиями о скорой весне.

Уточнения

Та́лдом — город в Московской области, административный центр Талдомского городского округа Московской области. Население — 16 940 чел. (2024).

