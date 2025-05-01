На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Прошёл всего год после разрушительного наводнения, стершего с карты целый южный город в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Однако теперь на его месте планируют построить нечто совершенно иное — масштабный технологический кластер, рассчитанный на обработку колоссальных объёмов данных. Проект носит название Scala AI City, и уже привлёк внимание как инвесторов, так и экологов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain дата-центр

Новая Долина в Южной Америке?

Инициатива реализуется компанией Scala, в партнёрстве с властями региона.

"Это шанс превратить Риу-Гранди-ду-Сул в новую Кремниевую долину Бразилии", — сообщил Министр экономического развития штата Эрнани Поло.

Проект стартует с инвестиций в $3 млрд, но, как утверждает правительство, суммарные вложения могут достичь невероятных $500 миллиардов — это почти полтриллиона долларов.

Город данных и его аппетиты

Scala AI City — это не просто дата-центр, а целый "город серверов". Его максимальная мощность — 4,75 ГВт, что превышает энергопотенциал четвёртой по величине гидроэлектростанции страны в Рондонии (3,8 ГВт).

При этом дата-центры известны как одни из самых ресурсозатратных объектов современной инфраструктуры.

Они требуют огромных объёмов электроэнергии, воды для охлаждения, а также производят значительное количество цифрового мусора. Это вызывает закономерные опасения среди экологов.

Экологическая тревога

Бразилия пока не имеет чёткого законодательства, регулирующего лицензирование таких инфраструктур с точки зрения экологической безопасности.

"Такие воздействия должны учитываться в процессе лицензирования. Освобождать такие проекты от исследований нельзя, иначе за последствия придётся платить обществу и государству. Это вопрос справедливости и экономики", — отметил гидролог Ипора Бриту Поссанти.

Пока власти сосредоточены на развитии экономики, эксперты напоминают: инновации не должны становиться угрозой для окружающей среды.

Уточнения

Ри́у-Гра́нди-ду-Сул (порт. Rio Grande do Sul) — самый южный штат Бразилии, в её Южном регионе. Административный центр — город Порту-Алегри. На севере граничит со штатом Санта-Катарина, на юге с Уругваем, на западе по реке Уругвай с Аргентиной.

