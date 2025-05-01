Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вглубь мозга без операции: как лечат депрессию в 2025 году
Маска, которую вы не видели: Эвелина Блёданс рассказала о своих ночных бдениях ради Страуса
Сияющая мойка за 5 минут: секреты блеска нержавейки без дорогих средств
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства

На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград

2:13
Наука

Прошёл всего год после разрушительного наводнения, стершего с карты целый южный город в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Однако теперь на его месте планируют построить нечто совершенно иное — масштабный технологический кластер, рассчитанный на обработку колоссальных объёмов данных. Проект носит название Scala AI City, и уже привлёк внимание как инвесторов, так и экологов.

дата-центр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
дата-центр

Новая Долина в Южной Америке?

Инициатива реализуется компанией Scala, в партнёрстве с властями региона.

"Это шанс превратить Риу-Гранди-ду-Сул в новую Кремниевую долину Бразилии", — сообщил Министр экономического развития штата Эрнани Поло.

Проект стартует с инвестиций в $3 млрд, но, как утверждает правительство, суммарные вложения могут достичь невероятных $500 миллиардов — это почти полтриллиона долларов.

Город данных и его аппетиты

Scala AI City — это не просто дата-центр, а целый "город серверов". Его максимальная мощность — 4,75 ГВт, что превышает энергопотенциал четвёртой по величине гидроэлектростанции страны в Рондонии (3,8 ГВт).

При этом дата-центры известны как одни из самых ресурсозатратных объектов современной инфраструктуры.

Они требуют огромных объёмов электроэнергии, воды для охлаждения, а также производят значительное количество цифрового мусора. Это вызывает закономерные опасения среди экологов.

Экологическая тревога

Бразилия пока не имеет чёткого законодательства, регулирующего лицензирование таких инфраструктур с точки зрения экологической безопасности.

"Такие воздействия должны учитываться в процессе лицензирования. Освобождать такие проекты от исследований нельзя, иначе за последствия придётся платить обществу и государству. Это вопрос справедливости и экономики", — отметил гидролог Ипора Бриту Поссанти.

Пока власти сосредоточены на развитии экономики, эксперты напоминают: инновации не должны становиться угрозой для окружающей среды.

Уточнения

Ри́у-Гра́нди-ду-Сул (порт. Rio Grande do Sul) — самый южный штат Бразилии, в её Южном регионе. Административный центр — город Порту-Алегри. На севере граничит со штатом Санта-Катарина, на юге с Уругваем, на западе по реке Уругвай с Аргентиной.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай
Садоводство, цветоводство
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай Аудио 
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Авто
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую Аудио 
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.