Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая

Вечером понедельника, 12 мая, на небе поднимется особенное майское полнолуние — Цветочная Луна. Она достигнет своей полной фазы ровно в 12:56 по восточному времени. Но даже до и после этого момента Луна будет казаться яркой и насыщенной — настоящая небесная звезда весеннего неба.
Своё название Луна получила от алгонкинских племён — в честь буйного цветения в это время года. В Северном полушарии именно май украшен множеством цветов, и это не могло не найти отражение в народных названиях.
Майская Луна — не обычная, а микролуние. Это означает, что в момент своей полной фазы она находится на максимальном расстоянии от Земли.
Такая Луна кажется чуть меньше на небе и менее яркой, чем суперлуния, которые, напротив, случаются при ближайшем сближении с Землёй. Цветочная Луна будет похожа на апрельскую Розовую Луну, которая тоже была микролунием.
В течение года можно будет наблюдать 12 полнолуний, включая три суперлуния и два полных лунных затмения — это редкое явление, последнее из которых мы видели в 2022 году.
Вот краткий календарь:
Первое полное затмение пройдёт 14 марта, и Луна на 65 минут станет красноватой — отличный повод не ложиться спать пораньше. Второе затмение состоится 8 сентября и продлится ещё дольше — 82 минуты.
Лунный цикл длится 29,5 дней. Он начинается с новолуния, когда Луна не видна, проходит через растущий серп, первую четверть, растущую выпуклую, полнолуние, и затем убывает через обратные стадии.
Только в новолуние возможны солнечные затмения, два из которых нас ждут в 2025 году — 29 марта и 21 сентября.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.
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