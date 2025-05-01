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Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая

2:47
Наука

Вечером понедельника, 12 мая, на небе поднимется особенное майское полнолуние — Цветочная Луна. Она достигнет своей полной фазы ровно в 12:56 по восточному времени. Но даже до и после этого момента Луна будет казаться яркой и насыщенной — настоящая небесная звезда весеннего неба.

луна
Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
луна

Почему Луна "Цветочная"?

Своё название Луна получила от алгонкинских племён — в честь буйного цветения в это время года. В Северном полушарии именно май украшен множеством цветов, и это не могло не найти отражение в народных названиях.

Что особенного в этом полнолунии?

Майская Луна — не обычная, а микролуние. Это означает, что в момент своей полной фазы она находится на максимальном расстоянии от Земли.

Такая Луна кажется чуть меньше на небе и менее яркой, чем суперлуния, которые, напротив, случаются при ближайшем сближении с Землёй. Цветочная Луна будет похожа на апрельскую Розовую Луну, которая тоже была микролунием.

Что ещё ждёт нас в 2025 году?

В течение года можно будет наблюдать 12 полнолуний, включая три суперлуния и два полных лунных затмения — это редкое явление, последнее из которых мы видели в 2022 году.

Вот краткий календарь:

  • 13 января — Волчья Луна
  • 12 февраля — Снежная
  • 14 марта — Червонная (плюс затмение)
  • 12 апреля — Розовая
  • 12 мая — Цветочная
  • 11 июня — Клубничная
  • 10 июля — Бак
  • 9 августа — Осетровая
  • 7 сентября — Урожайная (и затмение)
  • 6 октября — Урожайная суперлуна
  • 5 ноября — Бобровая суперлуна
  • 4 декабря — Холодная суперлуна

И немного о затмениях

Первое полное затмение пройдёт 14 марта, и Луна на 65 минут станет красноватой — отличный повод не ложиться спать пораньше. Второе затмение состоится 8 сентября и продлится ещё дольше — 82 минуты.

Как формируются фазы Луны?

Лунный цикл длится 29,5 дней. Он начинается с новолуния, когда Луна не видна, проходит через растущий серп, первую четверть, растущую выпуклую, полнолуние, и затем убывает через обратные стадии.

Только в новолуние возможны солнечные затмения, два из которых нас ждут в 2025 году — 29 марта и 21 сентября.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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