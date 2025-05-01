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В 2060 всё изменится: что предсказал Ньютон — и почему это пугающе актуально

2:19
Наука

Мало кто знает, что автор законов движения и теории тяготения, Исаак Ньютон, был не только выдающимся учёным, но и увлечённым богословом. В числе его малоизвестных трудов — анализ Библии и пророчества, сделанные на основе книги пророка Даниила. Один из самых загадочных выводов Ньютона — год 2060, как возможная точка глобальных перемен.

будущее
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
будущее

Что именно предсказал Ньютон?

Ньютон не пророчествовал апокалипсис. Напротив, он писал о конце текущей эры и начале новой — духовной и социальной эпохи.

По его мысли, 2060-й станет моментом трансформации, который может сопровождаться масштабными потрясениями.

Интересно, что в современных интерпретациях эти события связывают с угрозами, актуальными для цифрового века: кибератаками, способными вывести из строя инфраструктуру целых стран.

Ньютона беспокоили не столько войны в классическом понимании, сколько конфликты нового типа — невидимые, но разрушительные.

Как он к этому пришёл?

Ньютон провёл математический анализ временных отрезков, упомянутых в книге Даниила. Он воспринимал их как пророческие годы, применяя к ним свои научные знания. Такой подход — уникальная попытка соединить веру с научной логикой.

Для Ньютона рациональное мышление и религиозное откровение были не противниками, а союзниками. Он верил, что научные методы способны пролить свет и на божественные истины.

Почему это важно сегодня?

Прогнозы Ньютона вызывают интерес не столько из-за конкретной даты, сколько из-за метода — необычного синтеза науки и религии.

Его подход показывает, насколько широким было его мышление: он не боялся выйти за рамки привычного и соединить, казалось бы, несовместимое.

Сегодня, на фоне развития технологий, его размышления кажутся особенно актуальными. Насколько уязвим наш мир перед цифровыми угрозами?

Может ли вера сыграть роль в новом мировом порядке? Ответы на эти вопросы Ньютон пытался найти три столетия назад — и мы ищем их до сих пор.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н (англ. Isaac Newton, 25 декабря 1642 года - 20 марта 1727 года по юлианскому календарю), — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

Дании́л (ивр דָּנִיֵּאל‎, Даниэль, греч. Δανιὴλ, араб. دانيال‎, Данияль) — главный персонаж Книги пророка Даниила, в христианской традиции относящийся к "великим пророкам". Большинством учёных не считается реальной исторической личностью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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