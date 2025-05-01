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Топология во времени: учёные раскрыли секреты устойчивых световых волн

1:40
Наука

Ученые давно осознали, что время имеет свои особенности, но ему уделялось значительно меньше внимания, чем пространственным измерениям, возможно, из-за своей сложности.

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Однако в последнее время, благодаря прогрессу в исследованиях времени и прострочасовых кристаллов, представление о времени меняется. Эти кристаллы имеют повторяющиеся структуры в пространстве и времени и могут изменить наше понимание роли времени в физике. Исследуются как уникальность времени, так и его новые применения.

Группа экспертов из университета Ростока и университета Бирмингема сделала важное открытие: в их эксперименте свет, казалось, был "приклеен" к одной определенной точке в пространстве-времени. Как отметил руководитель исследования Александр Шамайт, это похоже на волшебство — физика создает свет, который существует в конкретный момент времени и в конкретной точке пространства.

Вспышки света, которые они исследовали, не случайны и имеют глубокие математические корни, связанные с топологией. Эта дисциплина, хотя и абстрактная, демонстрирует определенные физические поведения, пишет osel.

Ученые установили, что пространственно-временные топологические события обладают удивительной устойчивостью к внешним perturbations и защищены от случайных ошибок в экспериментальных параметрах и вредного света. Это открытие подчеркивает, что такие события могут эффективно формировать световые волны для различных приложений, включая визуализацию, связь и лазеры.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор, — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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