Прогноз погоды на миллион: когда искусственный интеллект заменит традиционные методы

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное Йельским университетом, показывает, что использование искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования погоды приносит значительную пользу.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с зонтом

Во-первых, ИИ обеспечивает прогнозы погоды на 20% надежнее, чем традиционные модели. Кроме того, ИИ потребляет в 1000 раз меньше энергии по сравнению с традиционными методами прогнозирования, что способствует значительному сокращению выбросов парниковых газов.

Скорость обработки данных ИИ позволяет делать сложные прогнозы без необходимости в дорогостоящих суперкомпьютерах, что упрощает доступ к надежным прогнозам погоды, особенно для бедных стран. Благодаря более низкой стоимости использования ИИ, у них появляется возможность получать точные прогнозы без значительных затрат на оборудование.

Положительное влияние ИИ на предсказания погоды не ограничивается только повышенной точностью. Улучшенные прогнозы позволяют лучше предсказывать экстремальные погодные явления, что может привести к своевременному принятию мер: например, к эвакуации или защите уязвимых объектов. Это делает предупреждения о погоде более точными и помогает заблаговременно информировать людей, что может спасти жизни и поддержать экономику пострадавших регионов, пишет futura-sciences.

Однако, несмотря на все преимущества, ИИ для прогнозирования погоды еще не достиг зрелости, и традиционные методы остаются необходимыми. Йельский университет подчеркивает, что обе технологии должны работать в тандеме, пока ИИ не сможет полностью заменить старые модели прогнозирования. Вопрос остается открытым — когда это произойдет?

Уточнения

Танде́м (та́ндем, от лат. tandem — «наконец, в конце концов») — расположение один за другим.

