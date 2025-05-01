Невидимая угроза: почему чрезмерное использование ИИ может снизить вашу память

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2:33
Наука

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой инструмент, который значительно упрощает человеческую работу и предлагает быстрые решения.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Societies, выявило риски, связанные с частым использованием ИИ — оно снижает нашу способность к критическому мышлению. 

Автор исследования Майкл Герлих из Швейцарской бизнес-школы SBS, изучил 666 человек разных возрастов и уровней образования. Участники сначала заполнили анкету о своем использовании инструментов ИИ, а затем с пятьюдесятью из них провел интервью для более глубокого понимания их восприятия зависимости от ИИ и его влияния на когнитивные способности.

Результаты показали сильную отрицательную корреляцию между частым использованием ИИ и критическим мышлением. Люди, активно полагающиеся на ИИ, показали худшие результаты в оценке критического мышления, чем те, кто использовал эти инструменты реже. Это говорит о том, что ИИ может снизить активность в анализе и оценке информации, передавая независимое мышление "на аутсорсинг".

Возраст и уровень образования оказались важными факторами. Молодые участники (17-25 лет) чаще использовали ИИ, что коррелировало с более низкими результатами критического мышления. В то же время более старшие участники (46 лет и старше) демонстрировали более высокие навыки критического мышления и меньшую зависимость от ИИ. Люди с высшим образованием сохраняли сильные навыки критического анализа, несмотря на частое использование ИИ, что указывает на то, что формальное образование помогает ориентироваться в информации, генерируемой ИИ.

Ученые выражают тревогу по поводу негативного влияния ИИ на критическое мышление, которое является основой человеческого интеллекта. Это умение позволяет анализировать информацию, оценивать аргументы и принимать решения, а его ослабление делает нас более уязвимыми к манипуляциям.

 ИИ может повысить нашу эффективность, его использование также приводит к снижению определенных навыков и способностей, что требует внимательного подхода к технологии, способной трансформировать почти все аспекты нашей жизни, пишет zpravy.aktualne.

Уточнения

Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей с критической точки зрения и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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