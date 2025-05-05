Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Полярные сияния, охватывающие половину планеты. Космическое излучение, обрушивающееся на поверхность. Магнитное поле, которое почти исчезло. Всё это — не фантастика, а реальность, случившаяся на Земле около 41 000 лет назад.

Фото: Wikipedia by paul morris, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ полярное сияние

Магнитное поле исчезло — и включился режим Нептуна

Во время события, известного как геомагнитная аномалия Лашамп, магнитное поле Земли ослабло в 10 раз и сместилось: северный полюс оказался в Африке, южный — в Австралии. Вместе с этим ослабла и магнитосфера — защитный щит планеты, который обычно отклоняет заряженные частицы от Солнца.

В результате почти вся Земля оказалась под ударом космической радиации. Полярные сияния больше не были полярными: их можно было увидеть в широтах, где они сегодня и не снились. И всё это продолжалось несколько сотен лет.

Люди выжили, неандертальцы — нет?

Совпадение или нет, но именно в это время вымерли неандертальцы. Homo sapiens, напротив, не только выжили, но и начали активно использовать охру — природный пигмент, который, как теперь предполагают, мог служить защитой от ультрафиолета. Появляется одежда, пещеры раскрашиваются символами — возможно, это были не просто обряды, а ещё и своеобразные меры выживания.

Планета в "режиме экспедиции"

Учёные смоделировали, как в те времена выглядело магнитное поле и где Земля была особенно уязвима. Карты показали: самые опасные зоны совпадали с местами, где жили люди. Поле уменьшилось до 15 000 км на дневной стороне против 70 000 сегодня, и частицы беспрепятственно проникали в атмосферу.

Могло ли это повториться? Теоретически — да. Таких инверсий за историю Земли было много, и хотя сейчас тревожных признаков нет, история Лашампа показывает: всё может измениться за жизнь одного поколения.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

