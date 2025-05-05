Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни
Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым
Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега
Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив
Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу
Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов
Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп

Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия

2:09
Наука

Полярные сияния, охватывающие половину планеты. Космическое излучение, обрушивающееся на поверхность. Магнитное поле, которое почти исчезло. Всё это — не фантастика, а реальность, случившаяся на Земле около 41 000 лет назад.

полярное сияние
Фото: Wikipedia by paul morris, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
полярное сияние

Магнитное поле исчезло — и включился режим Нептуна

Во время события, известного как геомагнитная аномалия Лашамп, магнитное поле Земли ослабло в 10 раз и сместилось: северный полюс оказался в Африке, южный — в Австралии. Вместе с этим ослабла и магнитосфера — защитный щит планеты, который обычно отклоняет заряженные частицы от Солнца.

В результате почти вся Земля оказалась под ударом космической радиации. Полярные сияния больше не были полярными: их можно было увидеть в широтах, где они сегодня и не снились. И всё это продолжалось несколько сотен лет.

Люди выжили, неандертальцы — нет?

Совпадение или нет, но именно в это время вымерли неандертальцы. Homo sapiens, напротив, не только выжили, но и начали активно использовать охру — природный пигмент, который, как теперь предполагают, мог служить защитой от ультрафиолета. Появляется одежда, пещеры раскрашиваются символами — возможно, это были не просто обряды, а ещё и своеобразные меры выживания.

Планета в "режиме экспедиции"

Учёные смоделировали, как в те времена выглядело магнитное поле и где Земля была особенно уязвима. Карты показали: самые опасные зоны совпадали с местами, где жили люди. Поле уменьшилось до 15 000 км на дневной стороне против 70 000 сегодня, и частицы беспрепятственно проникали в атмосферу.

Могло ли это повториться? Теоретически — да. Таких инверсий за историю Земли было много, и хотя сейчас тревожных признаков нет, история Лашампа показывает: всё может измениться за жизнь одного поколения.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Авто
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине Аудио 
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву
Южная Америка
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Последние материалы
Голландская мельница в сердце Бразилии: этот город, где цветы не вянут, а традиции живут
Акула в Лацио не охотится — просто решила загорать поближе к людям
Не хочешь филлер — попробуй это: носогубки станут меньше за 10 минут в день
Не в изменах дело: Курбан Омаров объяснил, кто самый опасный мужчина для женщины
Уехали навсегда? Ага, как же — иномарки возвращаются через чёрный ход
Солнце, как кипящий суп: что показал снимок, которого ждали десятилетие
Шесть шагов к идеальному телу: и всего за 15 минут в день
Рекордный уровень покупок квартир без ипотеки в 2025 году: что скрывается за этим трендом
Секреты идеального газона: что нельзя делать с семенами травы
Задержки с платежами: как избежать финансовых ловушек в период праздников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.