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Солнце, как кипящий суп: что показал снимок, которого ждали десятилетие

1:58
Наука

На поверхности Солнца происходит настоящее бурление — и теперь мы можем увидеть его во всех подробностях. Впервые опубликованное изображение, полученное с помощью крупнейшего в мире солнечного телескопа имени Дэниела К. Иноуэ, показывает Солнце таким, каким человечество его ещё не знало.

Солнце
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Что попало в кадр

На снимке — группа солнечных пятен, размером с континент. Их окружает мощная магнитная активность, из-за которой могут происходить вспышки и корональные выбросы — именно они иногда вызывают сбои в работе спутников и электросетей на Земле.

Телескоп использует новый спектрополяриметр VTF — он "собирает" изображение из сотен узких световых диапазонов, что позволяет "прощупать" разные слои солнечной атмосферы. Получившаяся картинка — это фактически трёхмерная карта температур, давлений и магнитных полей.

Почему это важно

Солнечные пятна — не просто темные пятна. Это участки, где магнитное поле скручено так плотно, что мешает теплу выходить наружу. Температура там всё ещё выше любой печки на Земле, но в масштабе Солнца — это "прохладные" зоны. Благодаря таким снимкам учёные могут прогнозировать солнечные бури — те самые, которые однажды уже поджигали телеграфные станции в XIX веке.

Инструмент, собранный как "корабль в бутылке"

VTF создавался более десяти лет. Он занимает несколько этажей телескопа и собирался на вершине вулкана Халеакала на Гавайях — буквально вручную, после долгого пути через океаны. Запуск полноценной работы ожидается в 2026 году.

Этот телескоп уже называют сердцем солнечной науки. И если Солнце решит вновь проявить характер, теперь у нас есть способ это заметить — задолго до того, как у кого-то на Земле погаснет свет.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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