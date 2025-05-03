Это не сюжет Парка Юрского периода, а реальность: крокодил, способный загрызть Тирекса

Если бы дейнозух дожил до наших дней, он стал бы звездой новостей. Гигантский крокодил с черепом длиной почти два метра, челюстью, способной раздавить черепаху как орех, и аппетитом на динозавров — идеальный герой для заголовков в духе "Рептилия из ада".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крокодил

Но паниковать поздно: дейнозух исчез около 75 миллионов лет назад, задолго до того, как динозавры исчезли в массовом вымирании. И именно они, судя по найденным костям с характерными следами укусов, были его основной добычей.

Дейнозух: крокодил, которому не нужен был хоррор-фильм

Название Deinosuchus переводится с греческого как "ужасный крокодил" — и это без преувеличений. Размеры? От 10 до 12 метров в длину и весом свыше 8 тонн. Для сравнения, крупнейший современный крокодил — морской — весит в 3-4 раза меньше.

Сила укуса дейнозуха достигала невообразимых 102 800 ньютонов. Этого более чем достаточно, чтобы не просто перекусить черепаху, а при случае — отбросить от водоёма даже среднего динозавра. Например, следы от его зубов находят на костях тираннозавридов.

Скелет, который впечатляет

Сам череп дейнозуха достигал 1,3-1,8 метра в длину — примерно как взрослый человек. И это только голова. Учитывая, что найдено множество окаменелостей, палеонтологи имеют довольно точное представление о его внешности. Первые находки относятся ещё к середине XIX века, а позже учёные из Nature уточнили размеры двух известных видов: Deinosuchus riograndensis — 7,66 м, Deinosuchus schwimmeri — 6,37 м.

Некоторые считают, что размеры могут быть занижены из-за слишком массивной головы, но даже с поправками — это один из крупнейших представителей крокодилов в истории.

От науки к кино

Такой хищник не мог остаться без внимания поп-культуры. Хоть и с преувеличением, но дейнозух вдохновил создателей фильмов вроде "Аллигатор" и "Аллигатор II", где масштаб угрозы был, мягко говоря, наглядным. Пусть кино не слишком точное, но для воображения — работает безотказно.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

