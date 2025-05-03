С виду документ, внутри — капкан: как PDF тихо мстит за доверие

Когда приходит файл в формате PDF — будь то счёт, договор или просто инструкция — мы почти автоматически нажимаем "открыть". Кажется, это один из самых безопасных типов документов. Но всё меняется.
Сегодня PDF-файлы стали новым оружием для кибермошенников. Особенно опасны те, что приходят в SMS — в них вшиты скрытые ссылки, QR-коды и фальшивые бренды, которым пользователь доверяет на автомате.
Проблема в том, что мы привыкли считать PDF чем-то рутинным и надёжным. Документ — значит серьёзно. Но теперь это приманка. Компании, отслеживающие угрозы, фиксируют всплеск атак именно через этот формат. SMS с PDF-файлом всё чаще оказывается началом фишинга, загрузки вредоносного ПО или взлома данных.
Сообщения с PDF-файлом работают сразу в двух направлениях: они обходят антивирусы, маскируются под известные бренды и вызывают меньше подозрений. Пользователь думает, что получил счёт от службы доставки или гарантийный талон — и сам запускает вредоносный процесс.
Сложность ещё и в том, что PDF-документы легко обходят фильтры безопасности: вредоносная ссылка может быть зашифрована, замаскирована или просто спрятана в QR-код. Визуально — всё выглядит как обычный файл.
Исследования показывают, что сейчас две трети атак приходятся именно на сообщения в SMS, а не на электронную почту. Злоумышленники используют повседневность и доверие как инструмент. Примерно как если бы кто-то вломился в дом через знакомую дверь.
Простой принцип: если вы не ждали этот файл — не открывайте его. Даже если отправитель выглядит знакомо. Даже если написано, что это просто "счёт" или "гарантия". И особенно — если это пришло в SMS. В эпоху фальшивых брендов, ИИ и подделанных документов, привычка доверять PDF-файлам становится риском.
Portable Document Format (PDF) — межплатформенный открытый формат электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe Systems в 1992 году с использованием ряда возможностей языка PostScript.
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