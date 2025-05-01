Космический мираж оказался настоящим: что за монстр скрывался в ультрафиолете

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили то, что десятилетиями ускользало от самых мощных телескопов. Гигантское облако молекулярного водорода под названием Eos — один из крупнейших известных объектов в небе и при этом удивительно близкий к Земле — находилось всего в 300 световых годах от нас. До недавнего времени его существование оставалось тайной.

Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рождение звезды

Облако, которое не видно привычными методами

В отличие от большинства подобных образований, Eos практически не содержит оксида углерода — газа, по которому обычно выявляют молекулярные облака. Именно поэтому оно "уходило" от радионаблюдений. Удалось засечь его только благодаря дальнему ультрафиолетовому спектру, зафиксированному на южнокорейском спутнике STSAT-1.

Этот подход оказался настоящим прорывом. Данные стали общедоступны лишь в 2023 году, и только сейчас исследователи обратили на них внимание.

Eos — окно в процессы рождения звёзд

Масса облака в 3 400 раз превышает массу Солнца, а по площади оно в 40 раз больше видимого диска Луны. По расчётам, Eos существует около 6 миллионов лет и со временем испарится. Он расположен на краю так называемого Локального пузыря — огромной пустоты в межзвёздной среде рядом с Солнечной системой.

Близость объекта делает его уникальным инструментом: благодаря Eos можно впервые напрямую наблюдать, как молекулярные скопления сжимаются и формируют будущие звёзды. Раньше начальные этапы этого процесса оставались за пределами наблюдений.

Новый взгляд на Вселенную

Открытие стало неожиданностью даже для самих астрофизиков. До недавнего времени студентам говорили, что увидеть напрямую молекулярный водород почти невозможно. Но теперь перед наукой открываются новые горизонты: флуоресценция в дальнем УФ-диапазоне может помочь находить подобные объекты в Млечном Пути и за его пределами.

Название Eos дано в честь древнегреческой богини зари, а также совпадает с названием новой миссии NASA, в рамках которой учёные планируют применять этот метод для изучения звёздообразования по всей галактике.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

