Всё, что мы знаем о Вселенной — иллюзия? Гравитация намекает на цифровой обман

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если всё вокруг — не реальный мир, а тщательно запрограммированная симуляция? Новая теория физика Мелвина Вопсъна предлагает пересмотреть саму природу гравитации и поднимает неудобный вопрос: а существует ли она в привычном смысле?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос

Вселенная как компьютер

По версии Вопсъна, гравитация может быть не отдельной силой, а побочным эффектом работы гигантской вычислительной системы — самой Вселенной. Всё, что мы наблюдаем, может быть частью процесса оптимизации: Вселенная, как хороший компьютер, стремится упорядочить информацию, минимизируя хаос.

Согласно этой теории, гравитация возникает из-за стремления "сжать" информационную нагрузку — проще обработать одну точку с массой, чем десятки разбросанных. Такое поведение логично для любой вычислительной среды, где важна эффективность и экономия ресурсов.

Информация — основа всего?

Ранее Вопсън высказывал идею, что у информации может быть масса, а элементарные частицы хранят данные, подобно ДНК в живых организмах. В новой работе он развивает эту мысль: всё пространство можно представить как сеть ячеек, где каждая либо пустая, либо содержит частицу.

Так формируется цифровая картина мира, где "0" и "1" задают структуру. Когда частицы сближаются, система становится проще, и это проявляется как гравитационное притяжение — но не из-за физического взаимодействия, а как часть алгоритма.

Что это меняет

Если принять такую модель, привычные концепции рушатся. Гравитация перестаёт быть отдельной силой и становится механизмом управления данными. Это способ упорядочить пространство, снизить его "информационную энтропию" и сэкономить ресурсы.

Эта идея может переопределить наше понимание тёмной материи, чёрных дыр и даже пространства-времени. Возможно, мы живём в виртуальной реальности — и только сейчас начинаем замечать баги в системе.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

