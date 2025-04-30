Смертельная мутация: эта болезнь появляется необычным способом и крайне опасна

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Рак остаётся одной из самых загадочных и страшных болезней человечества. Но в чём его коренная причина? По мнению онколога Владимира Ивашкова, суть проблемы лежит глубже, чем мы привыкли думать.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

В недавнем интервью журналистке Надежде Стрелец он раскрыл неожиданные детали: рак зарождается из мутаций в клетках нашего тела. Простыми словами, всё начинается с ошибок на уровне ДНК — когда клетки вдруг "сбиваются с пути" и начинают жить по своим собственным законам.

Ивашков пояснил, что главная особенность раковых клеток — они не умеют умирать. В нашем организме существует естественный механизм: старые или повреждённые клетки самоуничтожаются, освобождая место новым.

А вот у раковых клеток этот "таймер смерти" сломан. В итоге они продолжают бесконтрольно делиться, превращаясь в опухоль. Но самое удивительное, по словам врача, что эти мутации могут происходить случайно — без всякой видимой причины. Это как генетическая лотерея, в которой никто не застрахован.

Значит ли это, что здоровый образ жизни и правильное питание бесполезны в борьбе с раком? Не совсем. Ивашков подчёркивает: хотя хорошая диета и отсутствие вредных привычек не дают 100% гарантии защиты от онкологии, они существенно снижают риски. Это всё равно что пристегнуться в машине — не факт, что авария случится, но шансы выжить резко возрастают. То же самое с раком: здоровое тело лучше сопротивляется мутациям, а иммунитет быстрее распознаёт первые сбои в клетках.

Однако есть одно безусловное правило, которое онколог советует соблюдать всем без исключения: регулярные профилактические проверки. Именно они позволяют поймать болезнь на ранней стадии, когда её ещё реально победить. Увы, многие люди ждут симптомов, а рак тем временем "молчит" годами, разрастаясь в скрытом режиме.

Но есть и хорошая новость: Россия вплотную приблизилась к одному из самых перспективных направлений в онкологии — созданию онковакцин. Уже сейчас в лабораториях разрабатываются сразу несколько революционных препаратов. Один из них — "Энтеромикс", онколитическая вакцина, которую совместно создают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России и ИМБ имени Энгельгардта РАН. Её задача — не просто лечить рак, а "перепрограммировать" иммунитет на самостоятельную охоту за злокачественными клетками.

Параллельно с этим идёт работа над персонализированной мРНК-вакциной — совместный проект всё того же НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (того самого центра, который создал вакцину "Спутник V"). Это значит, что в будущем лечение рака станет индивидуальным для каждого пациента — как отпечаток пальца, созданный специально под его генетический код опухоли.

Уточнения

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н Ф Гамале́и — российское научно-исследовательское учреждение в области эпидемиологии и микробиологии. Названо в честь микробиолога и эпидемиолога Николая Фёдоровича Гамалеи.

