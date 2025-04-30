Двойник Земли будоражит учёных: что известно о новой экзопланете, обнаруженной за пределами Солнечной системы

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института (CfA) обнаружили планету, размеры которой примерно вдвое превышают размеры Земли.

Фото: Pexels by Thirdman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек смотрит на звёзды

Новая экзопланета вращается вокруг своей звезды на расстоянии, аналогичном орбите Сатурна вокруг Солнца, сообщает Phys. org.

"Мы нашли небесное тело, которое можно отнести к классу суперземель — планет, больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун", — поясняет Уэйчэнь Чжан, стипендиат CfA и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science.

Он отметил, что раньше на подобных расстояниях удавалось обнаружить только планеты, масса которых была в сотни или тысячи раз больше земной.

Это открытие стало частью более масштабного проекта, направленного на измерение масс различных планет и их звёзд. В рамках этого исследования учёные получили новые данные о распространении планет в нашей галактике.

Для обнаружения суперземли был использован метод гравитационного микролинзирования — наблюдение за искривлением и усилением света звёзд, возникающим из-за гравитационного воздействия объектов, проходящих между источником света и наблюдателем. Эта техника особенно эффективна для поиска планет, находящихся на больших расстояниях от своих звёзд.

Исследование проводилось с использованием данных Корейской сети телескопов гравитационного микролинзирования (KMTNet), объединяющей обсерватории в Чили, Южной Африке и Австралии. Такая география позволяет практически круглосуточно наблюдать ночное небо.

Напомним, что в нашей Солнечной системе есть четыре небольшие каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и четыре гигантских газовых мира (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Предыдущие наблюдения экзопланет с помощью других методов показали, что планетные системы могут быть очень разнообразными по своему составу.

Новое исследование под руководством CfA подтверждает, что суперземли могут формироваться не только вблизи своих звёзд, но и на значительном удалении — в холодных внешних областях планетных систем.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

