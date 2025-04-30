Двойник Земли будоражит учёных: что известно о новой экзопланете, обнаруженной за пределами Солнечной системы

Ученые из Центра астрофизики Гарвард-Смитсоновского института (CfA) обнаружили планету, размеры которой примерно вдвое превышают размеры Земли.
Новая экзопланета вращается вокруг своей звезды на расстоянии, аналогичном орбите Сатурна вокруг Солнца, сообщает Phys. org.
"Мы нашли небесное тело, которое можно отнести к классу суперземель — планет, больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун", — поясняет Уэйчэнь Чжан, стипендиат CfA и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science.
Он отметил, что раньше на подобных расстояниях удавалось обнаружить только планеты, масса которых была в сотни или тысячи раз больше земной.
Это открытие стало частью более масштабного проекта, направленного на измерение масс различных планет и их звёзд. В рамках этого исследования учёные получили новые данные о распространении планет в нашей галактике.
Для обнаружения суперземли был использован метод гравитационного микролинзирования — наблюдение за искривлением и усилением света звёзд, возникающим из-за гравитационного воздействия объектов, проходящих между источником света и наблюдателем. Эта техника особенно эффективна для поиска планет, находящихся на больших расстояниях от своих звёзд.
Исследование проводилось с использованием данных Корейской сети телескопов гравитационного микролинзирования (KMTNet), объединяющей обсерватории в Чили, Южной Африке и Австралии. Такая география позволяет практически круглосуточно наблюдать ночное небо.
Напомним, что в нашей Солнечной системе есть четыре небольшие каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и четыре гигантских газовых мира (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Предыдущие наблюдения экзопланет с помощью других методов показали, что планетные системы могут быть очень разнообразными по своему составу.
Новое исследование под руководством CfA подтверждает, что суперземли могут формироваться не только вблизи своих звёзд, но и на значительном удалении — в холодных внешних областях планетных систем.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.