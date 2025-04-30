Роковой разлом: Мраморное море готовится к удару — профессор Гёрюр бьёт тревогу

3:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Известный турецкий геофизик профессор Нанджи Гёрюр выступил с серьезным предупреждением в эфире телеканала HaberTürk из-за возросшей сейсмической активности в районе Мраморного моря.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Асфальт

По его словам, сильное землетрясение магнитудой до 7,5 балла по шкале Рихтера неизбежно и может произойти в ближайшем будущем.

"Разлом в районе Мраморного моря обязательно раскроется. Это не предположение, а научно установленный факт", — подчеркнул профессор Гёрюр.

Он напомнил, что ещё с 1999 года учёные фиксируют накопление напряжения в разломах у Кумбургаза и островов Мраморного моря. Угроза мощного землетрясения, по его словам, крайне высока и ставит под риск не только миллионы жителей Стамбула, но и экономическую устойчивость всей Турции.

"Если Стамбул падёт, Турция окажется на коленях", — предостерёг он.

Профессор пояснил, что при одновременной активации нескольких участков разлома может произойти землетрясение магнитудой до 7,5. Последний раз в этом регионе крупный сдвиг тектонических плит фиксировался в 1766 году, а с тех пор напряжение только накапливается.

Международные исследования показывают, что вероятность землетрясения магнитудой свыше 7 баллов в любой момент составляет около 47%.

При таком мощном землетрясении толчки ощутят и в Болгарии, особенно в юго-восточных регионах — в Бургасе, Ямболе, Хасково и вдоль всего Черноморского побережья. При неблагоприятном сценарии возможны и материальные разрушения.

Профессор Гёрюр отметил, что справиться с надвигающейся угрозой только бюрократическими решениями невозможно.

"Решения должны приниматься не за столами, а на местах. Нам нужно строить города, способные выдерживать землетрясения. И граждане обязаны требовать этого от своих политиков", — подчеркнул он.

Учёный призвал создать отдельное Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое бы управляло национальной программой по укреплению зданий и инфраструктуры.

По его оценке, если начать работы немедленно, уже через 20 лет можно превратить крупные турецкие города в безопасные для жизни.

"Сократите строительство новых дорог, мостов и аэропортов. Направьте средства на укрепление существующих зданий. Речь идёт о будущем наших детей", — добавил он.

Профессор привёл в пример Японию, Тайвань и США, которые благодаря постоянным усилиям сумели создать устойчивую к землетрясениям инфраструктуру. По его мнению, Турция и её соседи, в том числе Болгария, также способны добиться подобных результатов, передает blitz. bg.

"Наше поколение не должно погибать от землетрясений. Мы обязаны обеспечить безопасность людей. Нужно начинать действовать немедленно — без остановок и политических споров. Землетрясение не ждёт и не прощает", — подытожил профессор Гёрюр.

Уточнения

Магниту́да землетрясе́ния (от лат. magnitudo «важность, значительность, крупность, величие») — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Первоначальная шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды подразумевается по шкале Рихтера.



