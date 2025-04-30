Майские праздники под ударом? Мощная магнитная буря атаковала планету

В ночь на 30 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая принесет дискомфорт на весь предстоящий уикенд.
Ожидается, что буря всю мощь покажет вечером 30 апреля. Её сила достигнет уровня G2 (Kp 6) и сохранится в течение 1 и 2 мая.
Лишь к вечеру 2 мая активность начнет спадать, снизившись до уровня Kp 4. Несмотря на ослабление, это значение всё ещё указывает на заметные возмущения в магнитном поле планеты. Повышенная геомагнитная активность будет сохраняться и 3 мая.
Даже после этого остаточные эффекты в виде легкого недомогания могут продолжаться, об этом передает standartnews.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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