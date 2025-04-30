Майские праздники под ударом? Мощная магнитная буря атаковала планету

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь на 30 апреля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая принесет дискомфорт на весь предстоящий уикенд.

Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ магнитная буря

Ожидается, что буря всю мощь покажет вечером 30 апреля. Её сила достигнет уровня G2 (Kp 6) и сохранится в течение 1 и 2 мая.

Лишь к вечеру 2 мая активность начнет спадать, снизившись до уровня Kp 4. Несмотря на ослабление, это значение всё ещё указывает на заметные возмущения в магнитном поле планеты. Повышенная геомагнитная активность будет сохраняться и 3 мая.

Даже после этого остаточные эффекты в виде легкого недомогания могут продолжаться, об этом передает standartnews.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



