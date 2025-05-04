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Английской королеве не рекомендовали есть сыр из собачьего молока

2:33
Наука

В 2023 году Университет Лидса приобрёл редчайший исторический артефакт — книгу под названием "Брошюра о сыре", датируемую 1580-ми годами. Этот труд считается первым в истории англоязычным академическим исследованием, посвящённым сыру, и уже привлёк внимание историков гастрономии, медицины и культуры.

Плавленный сыр
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Плавленный сыр

Личность автора книги остаётся загадкой. Однако имена трёх владельцев показывают, что она передавалась из рук в руки в семействе Дадли, придворных Тюдоров. 

Автор анонимной брошюры стремился систематизировать всё, что было известно о сыре в его время: от природы и разновидностей продукта до его пользы и вреда.

В книге написано о том, что этот продукт лучше всего есть в конце трапезы, когда пищеварение наиболее активно, поскольку «сыр прижимает мясо ко дну желудка».

С опорой на античную медицину, наблюдения и практику, он описывает диетологические свойства различных сортов сыра, ссылаясь на древнегреческих врачей. Особое внимание уделяется рекомендациям — например, не употреблять сыр в начале трапезы и избегать сыра из собачьего молока.

Брошюра отражает, как в эпоху Возрождения представляли себе связь питания и здоровья. Её автор рассматривает пищу как важнейший фактор жизненного баланса. Он выступает не просто как любитель сыра, а как ранний диетолог: рассматривает воздействие сыра на организм с точки зрения научного и практического подхода. Это делает книгу важным источником по истории питания и медицинских представлений того времени.

Интересно, что текст касается и более широких культурных тем. Автор размышляет о пищевых ограничениях во время религиозных постов, о местных рецептах створаживания молока и даже упоминает использование рыбьих кишок в сыроварении. Он активно апеллирует к опыту современников и местных жителей, делая текст по-настоящему живым и включённым в культурный контекст своего времени.

Будучи частью семейной библиотеки Дадли, эта книга попадала в руки известных личностей, включая врача Уолтера Бейли, который лечил королеву Елизавету I. Это подчёркивает статус книги — не просто бытовой заметки, а ценного интеллектуального произведения, сохранившегося сквозь столетия.

Уточнения

Елизаве́та I Елизаве́та Тюдо́р (англ. Elizabeth I; 7 сентября 1533, Гринвич — 24 марта 1603, Ричмонд) — королева Англии и Ирландии с 1558 года (коронована в 1559 году), последний монарх Британских островов из дома Тюдоров, 44-летнее царствование которой составило самостоятельный период в истории страны, известный под её именем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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