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Ваши деньги в опасности! SuperCard X атакует через WhatsApp

2:13
Наука

Компания Cleafy обнаружила в Италии опасное вредоносное ПО — SuperCard X, способное красть банковские данные пользователей мобильных приложений. Это вирус нового поколения, развивающий возможности предыдущего NGate и использующий китайский язык в коде. Он распространяется через социальную инженерию, а цель — доступ к вашей банковской информации.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Как работает SuperCard X
Атака начинается с сообщения в WhatsApp или SMS, вызывающего тревогу и срочность. Жертве предлагают позвонить по номеру или перейти по ссылке. После этого начинается фишинговая атака с использованием техники TOAD — злоумышленники вытягивают PIN-коды и убирают лимиты на транзакции. Пользователя вынуждают установить фальшивое приложение, которое под видом обычного сервиса содержит вредоносный код.

Опасность NFC-перехвата
SuperCard X обладает функцией перехвата данных через NFC (технологию бесконтактной связи). Это позволяет вирусу считывать данные кредитных карт, не вызывая подозрений. Передача украденной информации осуществляется через Telegram и WhatsApp, делая цепочку быстродействующей и трудно отслеживаемой.

Как защититься от SuperCard X

Чтобы не стать жертвой:

  • Не открывайте подозрительные ссылки и не переходите по сообщениям от незнакомцев.
  • Устанавливайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).
  • Проверьте разрешения у установленных приложений — особое внимание к доступу NFC.
  • Используйте проверенное антивирусное ПО и держите его обновлённым.
  • Постоянно отслеживайте банковские транзакции — даже мелкие списания могут быть тревожным сигналом.

Новая эра цифрового мошенничества
SuperCard X — это пример того, как быстро развивается киберпреступность. Угроза распространяется с высокой скоростью, средства похищаются почти мгновенно, а пользователи часто осознают проблему слишком поздно. Единственный способ защиты — бдительность, цифровая гигиена и профилактика. 

Уточнения

NFC (англ. near field communication — связь на ближнем расстоянии) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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