Пережили динозавров: рептилии раскрывают тайны древнего мира

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние находки в Доминиканской Республике проливают свет на загадочное прошлое Карибского региона. Крокодилоподобные рептилии — Sebecidae — вымерли около 4,5 миллиона лет назад, гораздо позже, чем считалось ранее. Эти хищники, похожие на смесь крокодила и динозавра, оставили заметный след в истории региона.

Фото: commons.wikimedia by Fbarrios84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Bretesuchus, вымерший вид

В Карибском бассейне были найдены фрагменты позвоночника и зазубренный зуб, идентифицированные как остатки себецидов. Это подтверждает, что представители этой древней группы рептилий населяли острова дольше, чем их континентальные сородичи. Ранее считалось, что себециды исчезли гораздо раньше — на южноамериканской территории.

Эти рептилии произошли от древней группы нотозухий, существовавших ещё в юрском периоде. Они отличались длинными ногами и высокими черепами, напоминающими хищных динозавров — тераподов. Себециды пережили массовое вымирание динозавров и доминировали в Южной Америке вплоть до кайнозоя.

Существует теория, утверждается в статье журнала Proceedings B of the Royal Society, что себециды добрались до Карибского региона по временным сухопутным мостам или дрейфующей растительности. Их присутствие в регионе объясняет, почему некоторые птицы в этом районе утратили способность летать — на суше уже были опасные хищники.

Себециды могли быть последними представителями своей древней линии. Они достигали до двух метров в длину и, по аналогии с бариназухом, могли быть ещё крупнее. Их исчезновение связывают с изменениями климата и глобальным похолоданием в плиоцене. Несмотря на своё вымирание, они остаются важной частью мозаики древних экосистем Карибского бассейна.

Уточнения

Крокодиломорфы (лат. Crocodylomorpha) — надотряд пресмыкающихся, включающий современных и ископаемых крокодилов и близкие к ним группы (крокодилоподобные архозавры, Notosuchia и другие).



Мезозухии (лат. Mesosuchia) — крупная группа наземных, полуводных или полностью водных вымерших крокодиломорф.



Кайнозо́й или кайнозо́йская эра, KZ (от др.-греч. καινός — «новый» + ζωή «жизнь») — текущая эра геологической истории Земли.

