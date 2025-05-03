Учёные разработали инновационный способ выработки электроэнергии, используя энергию дождевых капель. Новый метод основан на принципе разделения зарядов в воде, проходящей через специально спроектированную узкую трубку. В отличие от предыдущих экспериментов, здесь удалось добиться значительного повышения эффективности.
Вода, стекая по трубе, естественным образом накапливает электрический заряд. Этот эффект достигается за счёт того, что капли проходят через трубку диаметром всего 2 мм. В процессе создаются условия, при которых положительные и отрицательные заряды разделяются, что позволяет собирать электрический ток. Об этом говорится в статье издания Science News.
Предыдущие попытки использовать проточную воду для генерации тока давали слабые результаты. В новом подходе применяются именно дождевые капли, двигающиеся по разветвлённым каналам. Такая структура трубопровода позволяет добиться более высокой степени зарядового разделения, существенно увеличивая выход энергии.
Метод особенно эффективен в регионах с высоким уровнем осадков, например, в Сингапуре или на юго-востоке Азии. Установка подобных дождеуловительных систем на крышах зданий, вблизи водостоков или резервуаров с дождевой водой может обеспечить дополнительный источник возобновляемой энергии.
Идея проста: встроить узкие трубки в водосточные системы зданий. Потенциал технологии велик — она может дополнять существующие солнечные и ветровые установки, особенно в периоды пасмурной погоды. Исследователи уверены, что масштабирование технологии возможно без серьёзных финансовых вложений.
Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.
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