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Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности

1:50
Наука

Учёные разработали инновационный способ выработки электроэнергии, используя энергию дождевых капель. Новый метод основан на принципе разделения зарядов в воде, проходящей через специально спроектированную узкую трубку. В отличие от предыдущих экспериментов, здесь удалось добиться значительного повышения эффективности.

Дождь
Фото: unsplash.com by Mario Calvo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь

Вода, стекая по трубе, естественным образом накапливает электрический заряд. Этот эффект достигается за счёт того, что капли проходят через трубку диаметром всего 2 мм. В процессе создаются условия, при которых положительные и отрицательные заряды разделяются, что позволяет собирать электрический ток. Об этом говорится в статье издания Science News.

Предыдущие попытки использовать проточную воду для генерации тока давали слабые результаты. В новом подходе применяются именно дождевые капли, двигающиеся по разветвлённым каналам. Такая структура трубопровода позволяет добиться более высокой степени зарядового разделения, существенно увеличивая выход энергии.

Метод особенно эффективен в регионах с высоким уровнем осадков, например, в Сингапуре или на юго-востоке Азии. Установка подобных дождеуловительных систем на крышах зданий, вблизи водостоков или резервуаров с дождевой водой может обеспечить дополнительный источник возобновляемой энергии.

Идея проста: встроить узкие трубки в водосточные системы зданий. Потенциал технологии велик — она может дополнять существующие солнечные и ветровые установки, особенно в периоды пасмурной погоды. Исследователи уверены, что масштабирование технологии возможно без серьёзных финансовых вложений.

Уточнения

Сингапу́р официальное название — Респу́блика Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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