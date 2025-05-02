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Спорим, вы не знали, что родина футбола Шотландия, а не Англия? Вот доказательства

2:45
Наука

Историк и спортивный археолог (есть такая профессия!) Гед О'Брайен (Ged O'Brien) бросает вызов устоявшемуся мнению о происхождении футбола, утверждая, что игра возникла вовсе не в Англии, а в Шотландии. Его сенсационные открытия основаны на археологических данных и исторических документах, свидетельствующих о наличии организованного футбольного поля в XVII веке.

английская футбольная команда "Darwen", 1879
Фото: commons.wikimedia by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
английская футбольная команда "Darwen", 1879

На территории графства Керкудбрайтшир (Kirkcudbrightshire) команда исследователей под руководством О'Брайена обнаружила каменную разметку поля на ферме Моссробин — 14 выровненных камней, датируемых XVII веком.

Эти данные подтверждены анализом почвы. Дополнительное подтверждение нашлось в письме преподобного Сэмюэля Резерфорда, указывающем точное местоположение поля. Всё это делает находку уникальным физическим свидетельством существования организованного футбола задолго до английской кодификации правил.

В отличие от грубых и хаотичных форм игры, популярных в средневековой Англии, футбол в шотландском Анвоте отличался организованностью. Местные жители, по словам О'Брайена, играли по установленным правилам, демонстрируя более "цивилизованный" подход к игре. Это открытие может изменить представление о хронологии развития футбола.

О'Брайен подчёркивает, что истоки футбола кроются в народной культуре, а не в элитных английских школах. По его мнению, это подтверждается тем, что шотландские команды часто опережали английские в технике и тактике ещё до конца XIX века.

Футбольный клуб "Sheffield", основанный в 1857 году, в настоящее время считается старейшим футбольным клубом в мире, а создание Футбольной ассоциации Англии в 1863 году положило начало формализованным правилам.

В 1873 году была создана Футбольная ассоциация Шотландии, а в 1872 году Шотландия и Англия провели первый в мире официальный международный матч. Но если жители Анвота регулярно играли в организованный футбол в начале 1600-х годов, то хронологию развития футбола следует пересмотреть.

Если теория О'Брайена будет принята академическим сообществом, Шотландия может получить статус истинной родины футбола. Это перевернёт существующие исторические нарративы и укрепит национальную гордость страны. Сам исследователь надеется, что находка станет "краеугольным камнем футбольной истории".

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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