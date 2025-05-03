Код доступа в мир мёртвых? Львиные диски из гробницы римской эпохи озадачивают учёных

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2018 году археологи обнаружили в гробнице Т6 поселения Хирбат Ибрейка четыре бронзовых диска с выразительными рельефными изображениями львиных голов.

Фото: commons.wikimedia by Gaius Cornelius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рельеф Митры, Музей Ватикана

Эти артефакты, датируемые I-II веком н. э., были аккуратно сложены в углу захоронения — отдельно от прочих предметов. Они представляют собой редчайшее свидетельство погребальных практик и символики римской эпохи в этом регионе.

Учёные продолжают спорить о назначении дисков. С одной стороны, кольца, вставленные в макушки львиных голов, могли служить ручками от гроба. Однако в гробнице не сохранилось следов древесины, что делает эту гипотезу сомнительной. Также изображения львов не были идентичны — возможно, различия указывают на их практическую функцию или индивидуальное значение.

В римском мире лев символизировал силу, благородство и охрану. В погребальном контексте такие изображения могли играть роль талисманов, защищающих душу покойного в загробном мире. Кроме того, кольца могли обозначать зодиак или переход души между мирами, связывая находку с астрологической или религиозной символикой.

Особую роль львы играли в ритуалах митраизма — эзотерического культа, распространённого в Римской империи. Это может указывать на философские или религиозные взгляды умершего. Тем не менее, подобная символика кажется необычной, учитывая традиции самаритян, обычно избегавших изображений живых существ. Возможно, захоронение принадлежало представителю высшего сословия — этому способствует и роскошный характер захоронения.

Несмотря на все догадки, истинное назначение бронзовых дисков остаётся неизвестным. Возможно, они совмещали символическое и практическое значение. До появления новых данных эти объекты остаются загадочными артефактами, открывающими окно в ритуалы, верования и статусные маркеры римской эпохи.

Уточнения

Митраи́зм (Мисте́рии Ми́тры) — мистический религиозный культ, распространённый в римской армии в I—IV веках н. э. В Античности культ именовался «митрийскими» или «персидскими мистериями», так как, по сообщению Порфирия, римские почитатели Митры считали свой культ персидским, а основателем его называли Зороастра.

