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Захоронение времён 30-летней войны: кто покоится в роскошной шёлковой ткани

1:56
Наука

Недалеко от Нюрнберга археологи обнаружили следы одного из крупнейших военных лагерей Тридцатилетней войны — базы войск Альбрехта фон Валленштейна, использовавшейся в 1632 году. Этот лагерь принимал около 50 000 солдат, и находки дают уникальное представление о быте, производстве и иерархии того времени.

конница, сражение
Фото: commons.wikimedia by Palamedes Palamedesz. (1605–1638), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конница, сражение

Среди находок — пуговицы, ножи, пряжки, монеты и мушкетные пули. Они указывают на массовое присутствие солдат, их экипировку и повседневную жизнь. Обнаружены также остатки ткани, швейные иглы, примитивный прядильный станок и даже ямы для отходов — всё это погружает в атмосферу временного, но живого военного городка.

Удивительным стало обнаружение расплавленных банок и свинцовых пулей, что указывает на то, что на территории лагеря налаживалось производство боеприпасов. Это подтверждает высокий уровень организации армии Валленштейна и её способность к автономному снабжению даже в условиях полевых кампаний.

Особое внимание привлекло захоронение высокопоставленного лица. Тело было уложено на бок — редкость для военного времени. В могиле найдено бронзовое кольцо, металлические крючки, цепочка и остатки роскошной шелковой ткани, украшенной золотыми и серебряными нитями. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что захоронение относится к периоду лагеря, но личность погребённого остаётся неизвестной.

Эти находки открывают новое окно в жизнь армии XVII века. Они помогут историкам глубже понять структуру, быт и логистику одного из самых известных военных командующих Европы. Учитывая объём и разнообразие артефактов, дальнейшие раскопки обещают новые открытия.

Уточнения

Альбрехт Венцель Эусебиус фон Валленштейн (также Валленштайн, Вальдштейн, Вальдштайн) (нем. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (Wallenstein), чеш. Albrecht (Vojtech) Václav z Valdštejna, 24 сентября 1583, Гержманице, Богемия (ныне — Краловеградецкий край) — 25 февраля 1634, Хеб, Богемия) — выдающийся полководец Тридцатилетней войны, имперский генералиссимус и адмирал флота (21 апреля 1628) чешского происхождения.

«Тридцатилетняя война» (нем. Dreißigjähriger Krieg, англ. Thirty Years War, нидерл. Dertigjarige Oorlog, чеш. Třicetiletá válka, швед. Trettioåriga kriget, дат. Trediveårskrigen, фр. Guerre de Trente Ans, исп. Guerra de los Treinta Años) — историографическое название ряда военных конфликтов в Священной Римской империи германской нации и Европе вообще, продолжавшихся с 1618 года по 1648 год, и затронувших в той или иной степени практически все европейские страны (регионы) и государства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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