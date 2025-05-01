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Обратный отсчет пошел: недосып запускает необратимые процессы в мозге – время спать

1:50
Наука

Учёные Юлихского исследовательского центра обнаружили, что недостаток сна воздействует на разные участки мозга в зависимости от его продолжительности. В то время как кратковременный недосып затрагивает один участок, хронический вызывает более масштабные и долговременные изменения, влияющие на поведение, настроение и когнитивные функции.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Даже одна-две бессонные ночи увеличивают активность правого таламуса — области мозга, отвечающей за обработку сенсорной информации и регулирование сна и бодрствования. Это приводит к снижению внимания, чувствительности к холоду и ограниченности в принятии решений. При этом таламус становится более взаимосвязанным с другими отделами мозга, компенсируя усталость.

Продолжительная нехватка сна влияет сразу на несколько критически важных зон: переднюю поясную извилину, миндалину и гиппокамп. Эти области отвечают за эмоции, концентрацию и память. Результат — угнетённое настроение, ухудшение когнитивных функций, рост риска депрессии, тревожных расстройств и даже деменции.

Интересно, что у кратковременного и хронического недосыпа не было общих областей воздействия — это два разных нейрофизиологических процесса. Это открытие делает возможным разработку более целенаправленных подходов в лечении и профилактике нарушений сна.

Результаты исследования открывают путь к оценке эффективности различных методов терапии. Немедикаментозные подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и использование устройств CPAP при апноэ сна, могут стать альтернативой фармакологическим вмешательствам, особенно при хроническом недосыпе.

Уточнения

 
Юлихский исследовательский центр (нем. Forschungszentrum Jülich GmbH) — один из крупнейших европейских исследовательских центров, входит в состав Объединения имени Гельмгольца. Расположен в городе Юлихе, Германия.

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος — морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.

Минда́лины (лат. tonsillae) — скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости.

Поясная извилина (лат. gyrus cinguli) является частью поясной коры и расположена непосредственно над мозолистым телом. Поясная кора считается частью лимбической доли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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