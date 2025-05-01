Акулы подают сигнал бедствия? Странные щелчки напугали учёных

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в истории науки зафиксировано, что акулы способны издавать звуки. Это открытие может изменить наше представление об общении морских хищников. Главными героями стали новозеландские куньи акулы (Mustelus lenticulatus), чьи загадочные щелчки были зафиксированы исследователями.

Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пойманная акула

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, зафиксировало щелчки продолжительностью около 48 миллисекунд и громкостью свыше 155 децибел — сопоставимо с уровнем шума самолета на взлете. Большинство звуков были одиночными, но около четверти — двойными.

Исследователи связывают звуки с дистрессом или защитной реакцией. Примечательно, что щелчки появлялись чаще в начале эксперимента, но затем стихали. Около 70% звуков сопровождались характерными движениями тела — изгибами или резкими поворотами, что подтверждает их связь с эмоциональным состоянием.

Учёные предполагают, что щелчки могут возникать при смыкании челюстей — возможно, зубы акул служат своего рода "инструментом" для создания звуков. Однако это пока гипотеза: прямых наблюдений источника звука не было, и точный механизм остаётся неясным.

Щелчки акул могут выполнять функцию предупреждающих сигналов для хищников, таких как морские котики, или быть формой коммуникации с другими акулами. Следующий шаг — расширение исследований на другие виды. Эти находки открывают новый пласт в понимании поведения акул и межвидового взаимодействия в океане.

Уточнения

Новозеландская кунья акула (Mustelus lenticulatus) — вид хрящевых рыб рода обыкновенных куньих акул семейства куньих акул отряда кархаринообразных. Эндемик юго-западной части Тихого океана.

