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4,5 миллиарда лет эволюции: как Луна влияет на продолжительность суток и атмосферный кислород

1:48
Наука

За 4,5 миллиарда лет вращение Земли замедлилось, так что дни становились длиннее.

Лунная ночь
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лунная ночь

Это происходит из-за влияния Луны, которая постепенно уходит от нашей планеты, вызывая торможение её вращения. Например, 1,4 миллиарда лет назад сутки длились всего 18 часов, а примерно 70 миллионов лет назад — чуть короче сегодняшних. Сейчас мы прибавляем примерно 1,8 миллисекунды в столетие.

Параллельно с этим происходило важное событие — появление и массовое распространение сине-зеленых водорослей, или цианобактерий, около 2,4 миллиарда лет назад. Они начали активно производить кислород благодаря фотосинтезу, что привело к резкому насыщению атмосферы кислородом. Без этого кислорода жизнь в её нынешнем виде, скорее всего, бы не возникла.

Исследование 2021 года показывает, что увеличение продолжительности дня могло влиять на скорость и характер насыщения атмосферы кислородом. Чем длиннее был день, тем больше времени цианобактерии могли использовать свет для фотосинтеза.

На озере Гурон ученые нашли модели, похожие на те, что были у цианобактерий. Там есть микробы, которые конкурируют: одни — фотосинтезирующие, вырабатывающие кислород, другие — перерабатывающие сульфиды. Время активности этих микробов зависит от времени суток и длины светового дня. Они выяснили, что изменение продолжительности дня могло задерживать или ускорять выработку кислорода, а значит, и развитие атмосферы, пишет sciencealert.

Уточнения

Фотоси́нтез (от др.-греч. φῶς — «свет» и σύνθεσις — «соединённый», «складной», «связывание», «синтез») — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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