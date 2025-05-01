Пшеница даёт на 12% больше: просто распылите это вещество в нужный момент

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли увеличить урожайность пшеницы без генной модификации? Оказывается — да. И ключ к этому открытию — в одной молекуле.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Секрет в сахарах

Ученые из Европы и Аргентины выяснили: если обработать ростки пшеницы специальным веществом T6P — фитогормоном, регулирующим обмен сахаров в клетках — урожайность может вырасти на 12%. Причем этого результата удается добиться, не вмешиваясь в ДНК растений.

Новый подход

"Мы наглядно показали, что манипуляции на молекулярном уровне могут кардинально изменить работу всего организма. Это нечто вроде "допинга" для растений", — отметил профессор Оксфордского университета Бен Дейвис.

Идея использовать T6P появилась не на пустом месте. Еще в 2006 году ученые обнаружили, что это вещество сильно влияет на синтез крахмала в злаках. С тех пор команда исследователей искала способ, как задействовать его на практике.

Свет активирует формулу

В лабораториях создали модифицированную форму T6P, которая активируется солнечным светом. Ее распыляют над полями, и под действием солнца вещество проникает в листья растений, запуская каскад внутренних процессов.

Успех в разных условиях

Многолетние опыты в Аргентине и Мексике показали: если распылять T6P спустя 10 дней после начала цветения, урожайность трех элитных сортов пшеницы стабильно возрастает на 12%. Результат оказался одинаково эффективным как при засухе, так и при обильных осадках.

Перспективы

Этот прирост можно сравнить с тем, чего аграрии достигают за годы селекции. Но главное — способ прост, универсален и подходит для использования по всему миру.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

