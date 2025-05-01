Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он
Деревня-оазис вблизи Милана: здесь время замирает, а душа отдыхает
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Кошка бежит боком, как краб? Это не шутка, а язык тела с древними корнями
Этот напиток уберёт воспаление, сахар и бессонницу без всяких таблеток
Все зависимости — из-за точки в мозге, про которую раньше никто не знал
Абхазия становится ближе: какие авиакомпании получили зелёный свет в Сухум
Пилатес для пожилых людей: эти упражнения помогут предотвратить падения
Драйв за полцены: какие электрокары стоит купить на вторичке

Пшеница даёт на 12% больше: просто распылите это вещество в нужный момент

1:55
Наука

Можно ли увеличить урожайность пшеницы без генной модификации? Оказывается — да. И ключ к этому открытию — в одной молекуле.

Трактор в пшеничном поле
Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трактор в пшеничном поле

Секрет в сахарах

Ученые из Европы и Аргентины выяснили: если обработать ростки пшеницы специальным веществом T6P — фитогормоном, регулирующим обмен сахаров в клетках — урожайность может вырасти на 12%. Причем этого результата удается добиться, не вмешиваясь в ДНК растений.

Новый подход

"Мы наглядно показали, что манипуляции на молекулярном уровне могут кардинально изменить работу всего организма. Это нечто вроде "допинга" для растений", — отметил профессор Оксфордского университета Бен Дейвис.

Идея использовать T6P появилась не на пустом месте. Еще в 2006 году ученые обнаружили, что это вещество сильно влияет на синтез крахмала в злаках. С тех пор команда исследователей искала способ, как задействовать его на практике.

Свет активирует формулу

В лабораториях создали модифицированную форму T6P, которая активируется солнечным светом. Ее распыляют над полями, и под действием солнца вещество проникает в листья растений, запуская каскад внутренних процессов.

Успех в разных условиях

Многолетние опыты в Аргентине и Мексике показали: если распылять T6P спустя 10 дней после начала цветения, урожайность трех элитных сортов пшеницы стабильно возрастает на 12%. Результат оказался одинаково эффективным как при засухе, так и при обильных осадках.

Перспективы

Этот прирост можно сравнить с тем, чего аграрии достигают за годы селекции. Но главное — способ прост, универсален и подходит для использования по всему миру.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю
Садоводство, цветоводство
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Последние материалы
Абхазия становится ближе: какие авиакомпании получили зелёный свет в Сухум
Пилатес для пожилых людей: эти упражнения помогут предотвратить падения
Пшеница даёт на 12% больше: просто распылите это вещество в нужный момент
Драйв за полцены: какие электрокары стоит купить на вторичке
6 ошибок при хранении зимней одежды, которые испортят вещи за лето
Ушки чистые, а чешет — причина может быть глубже, чем кажется
Ему удалось сбросить 20 кг без зала и голодовки: план, который под силу каждому
Fiat Grande Panda и C3 Aircross без дисплея — мода на минимализм возвращается
Отпуск спасён? Правда о пляжах Чёрного моря, которую не расскажут в турфирмах
Антиперспирант на пенсии: три народных способа, которые действуют лучше, чем реклама
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.