Новый ортез адаптируется к травме сам — как это работает

Можно ли создать медицинское устройство, которое не просто фиксирует сустав, но и подстраивается под характер травмы? Ответ — да, и это стало возможным благодаря разработке молодых специалистов из Сеченовского университета.
"Умный" ортез, созданный на базе Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, не просто повторяет форму запястья или голеностопа — он умеет менять степень жёсткости. В зависимости от диагноза врач может задать параметры фиксации, обеспечивая как мягкую поддержку при растяжениях, так и жёсткую — при серьёзных переломах.
"Преимущества разработанного ортеза в том, что его можно изготовить индивидуально для конкретного пациента и варьировать жесткость фиксации, это повышает эффективность реабилитации пациентов при травмах связок и некоторых видах переломов", — рассказала Анастасия Смагина, студентка 4 курса Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского.
Для создания ортеза применяются передовые технологии — 3D-сканирование и 3D-печать. Это позволяет не только учитывать индивидуальные особенности анатомии пациента, но и значительно ускоряет процесс производства.
Одно из главных преимуществ — низкая себестоимость. При этом ортез изготавливается всего за три дня. Такой подход делает современную медицинскую технологию доступной для широкого круга пациентов.
Орте́з (др -греч. ορθός - прямой, равный) — внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций повреждённого сустава или конечности.
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