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Как новый препарат борется с болезнями растений и укрепляет почву

Наука

Могут ли живые бактерии стать щитом для сельскохозяйственных культур и одновременно усилить их рост? Учёные Крыма уверенно отвечают: да!

Ферма
Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ферма

Многофункциональный помощник для растений

На базе НИИ сельского хозяйства Крыма создан уникальный биопрепарат, защищающий растения сразу от 14 видов патогенных грибов. Причём, это не просто защита: препарат ещё и усиливает усвоение важнейших минералов из почвы. Об этом рассказала заведующая лабораторией физиологии и экологии микроорганизмов, кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Каменева.

"Сейчас получен патент на изобретение биопрепарата. Основой стал штамм ризобактерий Paenibacillus polymyxa П13НК, который более 10 лет назад был выделен и включён в Крымскую коллекцию микроорганизмов", — отметила она.

В чём сила нового препарата

Учёные Крыма сделали ставку на комплексный эффект. Если другие разработки сосредотачиваются на одном-двух свойствах, то здесь биопрепарат действует сразу по нескольким направлениям:

  • Уничтожение патогенных грибов.
  • Улучшение минерального питания растений (азот, фосфор и др.).
  • Формирование вокруг корней слоя полезной микрофлоры.

"Препарат помогает не только бороться с заболеваниями, но и укрепляет естественную защиту растений, что особенно важно для экологически чистого земледелия", — добавила Каменева.

Подходит для разных культур

Препарат успешно тестируется в 2025 году на нескольких сельхозпредприятиях. Изначально он разрабатывался для зерновых культур, но спектр применения оказался гораздо шире:

  • Зернобобовые (нут, соя).
  • Виноград.
  • Лекарственные и эфиромасличные растения (например, лаванда).

"Мы поняли, что штамм Paenibacillus polymyxa проявляет антагонистическую активность к грибкам, при этом помогает усваивать питательные вещества", — пояснила эксперт.

Экологичность на первом месте

Важно, что новый биопрепарат работает избирательно: уничтожая патогенные грибки, он сохраняет полезные бактерии в ризосфере растений. Это делает его особенно ценным для биологизированного земледелия, которое набирает популярность по всему миру.

Работа в рамках госзадания

Проект был реализован в рамках государственного задания "Функциональные особенности растительно-микробного взаимодействия в управлении стрессоустойчивостью, продуктивностью агрофитоценозов и реализации потенциала микробных препаратов нового поколения", сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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