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Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом

1:59
Наука

Представьте себе: всего несколько уколов — и сезонная аллергия уходит в прошлое. Уже этим летом учёные получат первые результаты эффективности новой аллерговакцины от ФМБА.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Что известно о сроках

Оценить, насколько действенна вакцина против пыльцы березы и других аллергенов, получится в июне-июле 2025 года. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире "Россия-24".

"Фактически мы сейчас вошли в начало периода пыления. У нас полностью вакцинированы необходимые количества людей, которые принимают участие в исследовании. В июне уже будет понятно, и в июле, насколько эффективна эта аллерговакцина", — отметила она.

Как создавали вакцину

Разработку препарата вели специалисты ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА совместно с учёными Венского медицинского университета. Основой для него стала уникальная рекомбинантная молекулярная конструкция, которую собрали после тщательного картирования главного аллергена пыльцы березы. Участки, провоцирующие иммунный ответ, включили в состав вакцины.

Чем она отличается от других

Классическая терапия аллергенами требует до 30 уколов. Здесь же — всего 3-5 инъекций. Это не только удобно, но и значительно повышает шансы пациентов на прохождение курса до конца.

Что уже сделано

Доклиническая и первая фаза клинических испытаний успешно завершены. Сейчас завершается вторая фаза. Международное научное сообщество уже дало положительную оценку разработке: в журнале Allergy, одном из ведущих изданий в области аллергологии, вышли две статьи, посвящённые этой вакцине.

"Это позволит очень многим людям улучшить качество жизни и как бы снять эту проблему сезонного полиноза", — подчеркнула Скворцова.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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