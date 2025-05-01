Лазер, который всё меняет: оптоволокно без лишнего оборудования

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно ли передавать радиосигналы по оптоволокну без громоздких и дорогих усилителей? Ученые из Санкт-Петербурга уверенно отвечают: да!

Фото: Wikimedia Commons by Hustvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оптоволокно

Новая разработка ЛЭТИ

Команда из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработала инновационную оптоволоконную линию связи, работающую без усилителей мощности. Секрет — в использовании явления пассивного оптического усиления, которое усиливает сигнал за счёт характеристик самого лазера и энергии излучения.

"Это уже второе наше устройство, основанное на пассивном оптическом усилении СВЧ-сигнала. Мы использовали только доступные серийные компоненты", — рассказал Иван Таценко, научный сотрудник лаборатории радиофотоники.

Почему это важно

Оптоволоконная связь давно признана лидером среди способов передачи данных. Она позволяет:

Передавать данные на высокой скорости (терабайты в секунду).

Использовать аналоговый радиосигнал в виде модуляции интенсивности оптического потока.

Снижать уровень шума по сравнению с другими технологиями.

Однако передача радиосигналов по волокну на большие расстояния неизбежно приводит к потере качества, что вынуждает использовать дорогие и шумные усилители.

Что изменилось

Новая система от ЛЭТИ включает:

Лазер с высокой мощностью.

Электрооптический модулятор.

1 км оптоволокна.

Фотодетектор в роли приёмника.

Такой комплект не требует дополнительных усилителей, что делает оборудование компактным и экономичным.

Где пригодится технология

Решение уже готово к практическому применению:

В фотонных радарах (РЛС).

В современных и перспективных линиях связи.

В космических, авиационных и морских системах.

"Наша разработка улучшит передачу радиосигнала на значительные расстояния без необходимости в усилителях и дорогостоящей инфраструктуре", — отметил профессор Алексей Устинов.

Уточнения

Опти́ческое волокно́ (сокр. оптоволокно́) — диэлектрическая среда передачи в виде нити из оптически прозрачного материала (стекла или пластика), предназначенная для канализации электромагнитных волн видимого (свет) и инфракрасного диапазонов посредством полного внутреннего отражения.

