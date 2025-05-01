Лазер, который всё меняет: оптоволокно без лишнего оборудования

Возможно ли передавать радиосигналы по оптоволокну без громоздких и дорогих усилителей? Ученые из Санкт-Петербурга уверенно отвечают: да!
Команда из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработала инновационную оптоволоконную линию связи, работающую без усилителей мощности. Секрет — в использовании явления пассивного оптического усиления, которое усиливает сигнал за счёт характеристик самого лазера и энергии излучения.
"Это уже второе наше устройство, основанное на пассивном оптическом усилении СВЧ-сигнала. Мы использовали только доступные серийные компоненты", — рассказал Иван Таценко, научный сотрудник лаборатории радиофотоники.
Оптоволоконная связь давно признана лидером среди способов передачи данных. Она позволяет:
Однако передача радиосигналов по волокну на большие расстояния неизбежно приводит к потере качества, что вынуждает использовать дорогие и шумные усилители.
Новая система от ЛЭТИ включает:
Такой комплект не требует дополнительных усилителей, что делает оборудование компактным и экономичным.
Решение уже готово к практическому применению:
"Наша разработка улучшит передачу радиосигнала на значительные расстояния без необходимости в усилителях и дорогостоящей инфраструктуре", — отметил профессор Алексей Устинов.
Опти́ческое волокно́ (сокр. оптоволокно́) — диэлектрическая среда передачи в виде нити из оптически прозрачного материала (стекла или пластика), предназначенная для канализации электромагнитных волн видимого (свет) и инфракрасного диапазонов посредством полного внутреннего отражения.
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