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Лазер, который всё меняет: оптоволокно без лишнего оборудования

2:07
Наука

Возможно ли передавать радиосигналы по оптоволокну без громоздких и дорогих усилителей? Ученые из Санкт-Петербурга уверенно отвечают: да!

Оптоволокно
Фото: Wikimedia Commons by Hustvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оптоволокно

Новая разработка ЛЭТИ

Команда из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработала инновационную оптоволоконную линию связи, работающую без усилителей мощности. Секрет — в использовании явления пассивного оптического усиления, которое усиливает сигнал за счёт характеристик самого лазера и энергии излучения.

"Это уже второе наше устройство, основанное на пассивном оптическом усилении СВЧ-сигнала. Мы использовали только доступные серийные компоненты", — рассказал Иван Таценко, научный сотрудник лаборатории радиофотоники.

Почему это важно

Оптоволоконная связь давно признана лидером среди способов передачи данных. Она позволяет:

  • Передавать данные на высокой скорости (терабайты в секунду).
  • Использовать аналоговый радиосигнал в виде модуляции интенсивности оптического потока.
  • Снижать уровень шума по сравнению с другими технологиями.

Однако передача радиосигналов по волокну на большие расстояния неизбежно приводит к потере качества, что вынуждает использовать дорогие и шумные усилители.

Что изменилось

Новая система от ЛЭТИ включает:

  • Лазер с высокой мощностью.
  • Электрооптический модулятор.
  • 1 км оптоволокна.
  • Фотодетектор в роли приёмника.

Такой комплект не требует дополнительных усилителей, что делает оборудование компактным и экономичным.

Где пригодится технология

Решение уже готово к практическому применению:

  • В фотонных радарах (РЛС).
  • В современных и перспективных линиях связи.
  • В космических, авиационных и морских системах.

"Наша разработка улучшит передачу радиосигнала на значительные расстояния без необходимости в усилителях и дорогостоящей инфраструктуре", — отметил профессор Алексей Устинов.

Уточнения

Опти́ческое волокно́ (сокр. оптоволокно́) — диэлектрическая среда передачи в виде нити из оптически прозрачного материала (стекла или пластика), предназначенная для канализации электромагнитных волн видимого (свет) и инфракрасного диапазонов посредством полного внутреннего отражения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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