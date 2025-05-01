У флешек появился шанс на долголетие — благодаря необычному алгоритму

Современные носители данных стремительно развиваются, но даже у самых перспективных технологий есть слабые места. Например, ферроэлектрическая память — один из кандидатов на замену традиционной флеш-памяти — страдает от быстрого износа и потери данных со временем. Однако российские учёные нашли способ бороться с этой проблемой.
Ферроэлектрики, также известные как сегнетоэлектрики, — это материалы, в которых можно управлять положением электронов при помощи электрического поля. Они позволяют создавать энергонезависимую память, сочетающую скорость оперативной и надёжность флеш-памяти. Но у этой технологии есть один существенный недостаток: данные со временем могут исчезать.
Главный враг таких носителей — так называемые коэрцитивные напряжения. Именно они отвечают за стирание и перезапись данных. Со временем эти напряжения могут настолько измениться, что превысят рабочие параметры чипа. Итог — сбой при чтении и утрата информации.
Чтобы устранить этот риск, учёные из России предложили алгоритм, способный предсказывать, как именно будут меняться напряжения в памяти при разных сценариях её эксплуатации. В разработке учитываются физические свойства ферроэлектриков, взаимодействие с электродами, температурные колебания и циклы чтения-записи.
"Данные напряжения изменяются в течение всего срока службы ячейки памяти, и сбой чтения может произойти на последующих этапах. В этой работе мы предлагаем предсказательную модель для расчета изменения напряжений при любом сценарии работы ячейки памяти", — пояснила Анастасия Чуприк, заведующая лабораторией МФТИ.
Модель уже протестировали на микросхемах, созданных на основе оксидов циркония и гафния. Расчёты совпали с реальными экспериментами, что доказывает её точность. Теперь эта разработка может использоваться для создания новых материалов и проектирования более надёжных накопителей.
USB-флеш-накопитель (разг. флешка, ранее — флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному устройству (например, к телевизору или магнитоле) по интерфейсу USB, пришедшее на замену гибким магнитным дискам (дискетам) и оптическим дискам.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.