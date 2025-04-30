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Кипрские деревни на грани исчезновения: как 2000 оползней изменили судьбы местных жителей

Наука

Геологическая служба сообщила, что районы округа Пафос (Кипр) сталкиваются с нестабильными геологическими образованиями возрастом 70 миллионов лет.

Кипр
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кипр

Из-за оползней и структурных повреждений многие населенные пункты были вынуждены переехать. Пафос покрыт аллохтонными и метаморфическими породами триасового и мелового периодов, известными как "комплекс Мамония", которые были перенесены из южных районов Кипра и изначально находились в Африке. Официальные исследования показывают, что сложные геологические образования вызвали около 2000 оползней, некоторые из которых могли произойти сотни лет назад.

Некоторые населенные пункты, такие как Пенталия и Холетрия, были перенесены в более стабильные места из-за этих проблем. Например, Телетра была перенесена в 1980 году из-за опасений местных жителей по поводу нестабильности. Бывший глава общины утверждал, что во время землетрясений не было никаких разрушений и что перенос был частично вызван другими факторами, такими как нехватка места для расширения и проблемы с электроснабжением.

Местные власти отметили, что многие заброшенные дома в старой Телетре остаются структурно целыми, и около половины из 200 каменных домов могут быть отремонтированы. В последние годы началась реставрация, и владельцы возвращаются. Однако развитие старой деревни ограничено нулевым коэффициентом застройки, что мешает строительству новых зданий.

Департамент геологической разведки провёл картографирование гористой местности Пафоса, которая построена на глинистой почве. Глинистая почва, особенно монтмориллонит, вызывает серьезные структурные повреждения зданий и дорог. К населенным пунктам, построенным на таких участках, относятся Епископи-Пафос, Холетрия и многие другие.

Геологи считают, что многие структурные проблемы можно было бы предотвратить правильными методами строительства. Однако в некоторых районах почвы настолько нестабильные, что их необходимо обозначать как "белые зоны" — места, где строительство запрещено.

Первое правительство Кипра под руководством архиепископа Макариоса III одобрило переселение деревни Телетра, которую он сравнил с "голубиными гнёздами" из-за ненадёжного положения. Новое поселение было построено на более высоком плато, и правительство покрыло 70% затрат на переселение, пишет in-cyprus.philenews.

Уточнения

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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