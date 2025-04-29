Тайный сбор данных? Как приложения превращают телефон в инструмент слежки

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что при предоставлении приложениям доступа к камере или микрофону, ваш смартфон может не только записывать разговоры, но и фиксировать все, что происходит вокруг.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Многие популярные программы собирают данные о вашем местоположении, привычках и банковских операциях, превращая телефон в инструмент для слежки.

Особую угрозу представляют социальные сети и бесплатные приложения, зарабатывающие на продаже пользовательской информации. Они фиксируют не только поисковые запросы, но и могут активировать микрофон для анализа фоновых разговоров, что делает рекламу невероятно точной. Известны случаи, когда после обсуждения товара в семье, пользователи начинали получать таргетированные объявления на эту продукцию, пишет "Царьград".

Чтобы избежать цифрового шпионажа, рекомендуется пересмотреть настройки конфиденциальности: ограничить фоновый доступ к геолокации для ненужных приложений, отключить разрешения на использование микрофона у мессенджеров и регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к галерее.

Киберспециалисты также советуют не скачивать программы из непроверенных источников и внимательно читать условия пользовательского соглашения — там часто содержатся пункты о сборе и передаче персональных данных третьим лицам. Признаки потенциального шпионажа могут включать быстрое разряжение батареи или нагрев телефона без видимой причины.

Современные технологии сделали жизнь удобнее, но это связано с потерей приватности. Поскольку законы по защите персональных данных еще разрабатываются, единственный способ сохранить конфиденциальность — это самостоятельно контролировать свои цифровые следы.

Уточнения

Микрофо́н (от греч. μικρός — маленький, φωνη — голос) — электроакустический прибор, преобразующий звуковые колебания в электрический сигнал.



