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Холодное сердце Земли больше не заводится: как меняется климат изнутри Земли

2:26
Наука

Что, если невидимые подводные реки, питающие весь океан, начнут замедляться и умирать? Исследования предупреждают: к 2050 году антарктические глубоководные течения могут ослабнуть более чем на 40%. Это не просто замедление — это сбой всей глобальной системы, переносящей тепло, кислород и питательные вещества по планете.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Тревожные прогнозы

Статья BBC News, основанная на данных из People и свежей научной публикации в Nature, сообщает: океанская циркуляция уже не та, что была тысячелетиями. Глубоководные течения, прежде стабильные, начали рушиться из-за глобального потепления.

Основная угроза — пресная вода, поступающая в океан при таянии арктических и антарктических льдов. Она разбавляет солёные и плотные воды, которые обычно опускаются ко дну, создавая движение. Теперь этот механизм сбоит.

Цепная реакция

Океан больше не в состоянии в полной мере поглощать углекислый газ. А это значит — меньше естественной защиты от климатических изменений. Более того, нарушается весь "кровоток" Земли:

  • страдают экосистемы глубин,
  • уменьшается количество питательных веществ на поверхности,
  • сокращаются рыбные запасы,
  • таяние антарктических льдов ускоряется, создавая замкнутый круг.

Что говорят данные

Atlas в 2018 году зафиксировал ослабление атлантической циркуляции за последние 150 лет. А теперь и антарктические течения на грани коллапса.

"Если глобальные выбросы углекислого газа продолжатся в нынешнем темпе, антарктические течения в следующие 30 лет замедлятся более чем на 40%, если бы океан был лёгким — это был бы тот самый момент, когда он падает в обморок.", — предупредил профессор Мэтью Ингленд.

Последствия для жизни

Замедление "закрывающего потока" на глубинах до 4000 метров может оставить "ловушку" из питательных веществ глубоко в океане. Это приведёт к тому, что морская жизнь на поверхности начнёт голодать.

Профессор Алан Микс из Университета штата Орегон описал происходящее как "simply appalling", что можно перевести как "по-настоящему пугающее ускоренное объятие гибели".

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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