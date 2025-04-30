Эос — ключ к звёздам? Почему учёные в восторге от огромного невидимого облака

3:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили невидимое молекулярное облако, которое может помочь лучше понять, как формируются звезды и планеты, причем совсем недалеко от Земли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо

Облако, получившее название Эос в честь древнегреческой богини рассвета, было бы гигантским на ночном небе, если бы его можно было увидеть невооружённым глазом. Его размеры эквивалентны примерно 40 диаметрам Луны, а масса превышает солнечную в 3400 раз, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

"В астрономии видеть то, что раньше было скрыто, обычно означает использовать всё более чувствительные телескопы — находить более мелкие планеты, более далекие галактики, — отметил соавтор исследования Томас Хоуорт, астрофизик из Лондонского университета королевы Марии. — Но это облако оказалось буквально у нас под носом, и мы его всё это время не замечали", — добавил он.

Молекулярные облака состоят из газа и пыли, где формируются молекулы водорода и угарного газа (CO). В плотных участках этих облаков рождаются молодые звёзды.

Как объясняет Хоуорт, обычно молекулярные облака находят при помощи радио- и инфракрасных наблюдений, улавливающих характерные излучения угарного газа.

"Обычно мы ищем угарный газ — молекулу из одного атома углерода и одного атома кислорода. Она легко испускает свет на длинах волн, которые мы можем зафиксировать. (CO) очень яркий, и у нас есть множество инструментов для его обнаружения", — рассказал ученый.

Однако Эос долго оставался невидимым, потому что в нём оказалось крайне мало угарного газа, а значит, отсутствовал привычный "сигнал", на который ориентируются астрономы. Найти облако удалось благодаря поиску ультрафиолетового излучения водорода.

"Единственная причина, по которой нам удалось обнаружить его сейчас, — это использование другого "цвета" света", — добавил Хоуорт.

Хоуорт и его коллеги нашли Эос в данных, собранных спектрографом дальнего ультрафиолета FIMS-SPEAR, установленным на корейском спутнике STSAT-1.

Данные были опубликованы в открытом доступе в 2023 году, и на них обратил внимание ведущий автор исследования Блейксли Бёркхарт, доцент кафедры физики и астрономии Университета Рутгерса.

Спектрограф позволяет расщепить ультрафиолетовое излучение на составляющие длины волн, аналогично тому, как призма рассеивает видимый свет, создавая спектр для анализа.

"Это первое молекулярное облако, обнаруженное напрямую через излучение молекулярного водорода в дальнем ультрафиолете. На снимках видно, как молекулы водорода светятся благодаря флуоресценции. Это облако буквально светится в темноте", — заявила Бёркхарт.

По словам Бёркхарт, близость облака к Земле открывает уникальную возможность для изучения процессов формирования звёздных систем, CNN.

Уточнения

Телеско́п — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



