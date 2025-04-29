Сокращение бюджета NIH: к каким последствиям это приведёт для науки

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Десятилетиями Соединенные Штаты привлекали научные таланты со всего мира.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Однако с массовыми сокращениями и снижением научных исследований в Национальных институтах здоровья это может измениться.

В этом месяце стало известно о плане администрации Дональда Трампа по сокращению бюджета Национальных институтов здоровья. NIH является крупнейшим биомедицинским исследовательским агентством в мире. Предложение администрации предусматривает сокращение более чем на 40% бюджета в размере 47 миллиардов долларов и консолидацию 27 институтов и центров в восемь, при этом ликвидируются четыре.

Этот план потряс агентство и широкое научное сообщество, так как значительная часть медицинских исследований зависит от финансирования NIH. Он также может спровоцировать отток молодых ученых за границу для продолжения их работы, передает cbsnews.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

