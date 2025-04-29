Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сжечь жир без тренажеров: топ-5 простых, но убийственных упражнений
Учёные приручили свет с помощью двойной метаповерхности: новая технология перевернёт науку
Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке
Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту
Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта
Лера Кудрявцева пригрозила дочери увольнением
Ошибка, которую допускают все при нанесении масок для лица

Сокращение бюджета NIH: к каким последствиям это приведёт для науки

1:00
Наука

Десятилетиями Соединенные Штаты привлекали научные таланты со всего мира.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Однако с массовыми сокращениями и снижением научных исследований в Национальных институтах здоровья это может измениться.

В этом месяце стало известно о плане администрации Дональда Трампа по сокращению бюджета Национальных институтов здоровья. NIH является крупнейшим биомедицинским исследовательским агентством в мире. Предложение администрации предусматривает сокращение более чем на 40% бюджета в размере 47 миллиардов долларов и консолидацию 27 институтов и центров в восемь, при этом ликвидируются четыре.

Этот план потряс агентство и широкое научное сообщество, так как значительная часть медицинских исследований зависит от финансирования NIH. Он также может спровоцировать отток молодых ученых за границу для продолжения их работы, передает cbsnews.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Испорчу им жизнь: Стас Михайлов сделал сенсационное заявление о будущем своих дочерей
Шоу-бизнес
Испорчу им жизнь: Стас Михайлов сделал сенсационное заявление о будущем своих дочерей Аудио 
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Авто
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025 Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Последние материалы
Выращивание микрозелени без земли: удобное решение для городских жителей
Призыв к Израилю: мир настаивает на выводе войск из Газы
Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором
Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными
Надежда на мир: БРИКС надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине
Космический динозавр, существующий с момента создания Вселенной
Приятный человек: Америка призналась, что лучше вести диалог с Путиным
Миф о двух литрах воды: названа настоящая норма гидратации
Топ-10 кремов для тела: почувствуйте себя богиней с нежной и бархатистой кожей
Дом мечты с подвохом: один элемент дизайна может всё испортить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.