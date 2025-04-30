Тайный архив прямо в телефоне: как записать звонок — и не нарушить закон

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Хотите сохранить важный разговор по телефону, но не знаете, как это сделать на своём устройстве? Запись звонков — тема тонкая, особенно когда речь идёт о законах и конфиденциальности. Роскачество дало несколько полезных советов, которые помогут обойти подводные камни и действовать в рамках закона.

Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мобильный телефон

Android: проще, но не везде

Как сообщает "Царьград", некоторые смартфоны на Android уже оснащены встроенной функцией записи вызовов — во время разговора вы увидите кнопку или значок "Запись". Но такая возможность доступна не на всех моделях.

Если вашего устройства это не касается — не беда. Специалисты советуют установить надёжное стороннее приложение. Главное — выбирать те, что имеют хорошие отзывы и стабильную работу, чтобы не потерять важные данные из-за сбоя.

iPhone: чуть сложнее, но возможно

На iOS ситуация не такая очевидная. Чтобы активировать функцию записи звонков на iPhone, придётся немного изменить настройки.

Сначала откройте раздел местоположения и выберите страну "США". Затем перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Язык и регион" — и укажите американский регион. После этого в стандартном приложении "Телефон" появится функция записи разговора.

Важный нюанс: конфиденциальность

Apple строго придерживается политики защиты личных данных. Поэтому при запуске записи собеседник обязательно услышит предупреждение о том, что разговор фиксируется. Это сделано для соблюдения конфиденциальности и соблюдения законодательства разных стран.

Что советует Роскачество

Эксперты подчёркивают: даже при технической возможности важно помнить о правовых аспектах. Лучше заранее предупредить собеседника о записи или использовать функции, которые делают это автоматически.

Так вы избежите возможных конфликтов и нарушений закона.

Уточнения

Android (от греч. ἀνήρ - человек, мужчина + суффикс -oid — человекоподобный робот ; "Андро́ид") — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг и тд. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google.



iPhone — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, представляющей собой упрощённую и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS.

