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Тихое воздействие, громкий эффект: как акустические волны перепрограммируют организм

1:55
Наука

Может ли звук влиять на поведение клеток? Оказывается — да, и даже активировать почти две сотни генов. Ученые из Киотского университета выяснили, что клетки не просто улавливают акустические волны — они реагируют на них. Это открытие может изменить подход к лечению и регенерации тканей.

регенерация
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_rna.jpg by Computer RNA
регенерация

Звук против жира

Одно из самых неожиданных открытий исследования: воздействие звуков заметно тормозит превращение клеток в жировые — так называемую дифференцировку адипоцитов. Это может стать новым неинвазивным способом контроля за состоянием жировой ткани.

Как это работает?

"Чтобы исследовать влияние звуков на клеточную активность, мы разработали систему, которая позволяет погружать культивируемые клетки в акустические волны", — объясняет один из авторов работы, Масахиро Кумета.

После акустической стимуляции учёные проанализировали клетки с помощью микроскопа и РНК-секвенирования, чтобы выяснить, какие гены включаются в ответ на звук.

Генетическая реакция

Результаты впечатляют: звук активировал около 190 различных генов. Команда также проследила путь звукового сигнала внутри клетки и заметила изменения в её способности к адгезии — то есть в том, как она "прилипает" к другим клеткам или поверхностям. Это особенно важно для понимания процессов регенерации тканей и заживления.

Медицина будущего?

"Поскольку звук нематериален, акустическая стимуляция является неинвазивным, безопасным и немедленным инструментом, который, вероятно, принесет пользу медицине и здравоохранению", — говорит Кумета.

Это означает, что в будущем возможно создание новых методов лечения, основанных на управлении клеточной активностью без вмешательства в тело.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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