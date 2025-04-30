Тихое воздействие, громкий эффект: как акустические волны перепрограммируют организм

Может ли звук влиять на поведение клеток? Оказывается — да, и даже активировать почти две сотни генов. Ученые из Киотского университета выяснили, что клетки не просто улавливают акустические волны — они реагируют на них. Это открытие может изменить подход к лечению и регенерации тканей.
Одно из самых неожиданных открытий исследования: воздействие звуков заметно тормозит превращение клеток в жировые — так называемую дифференцировку адипоцитов. Это может стать новым неинвазивным способом контроля за состоянием жировой ткани.
"Чтобы исследовать влияние звуков на клеточную активность, мы разработали систему, которая позволяет погружать культивируемые клетки в акустические волны", — объясняет один из авторов работы, Масахиро Кумета.
После акустической стимуляции учёные проанализировали клетки с помощью микроскопа и РНК-секвенирования, чтобы выяснить, какие гены включаются в ответ на звук.
Результаты впечатляют: звук активировал около 190 различных генов. Команда также проследила путь звукового сигнала внутри клетки и заметила изменения в её способности к адгезии — то есть в том, как она "прилипает" к другим клеткам или поверхностям. Это особенно важно для понимания процессов регенерации тканей и заживления.
"Поскольку звук нематериален, акустическая стимуляция является неинвазивным, безопасным и немедленным инструментом, который, вероятно, принесет пользу медицине и здравоохранению", — говорит Кумета.
Это означает, что в будущем возможно создание новых методов лечения, основанных на управлении клеточной активностью без вмешательства в тело.
Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.
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