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Рана, которая не заживает: Фукусима продолжает сочиться радиацией

2:29
Наука

В апреле 2025 года инженеры компании TEPCO с помощью усовершенствованной роботизированной руки извлекли второй образец расплавленного радиоактивного топлива из реактора №2 на аварийной атомной электростанции "Фукусима-1". Этот маленький клочок весом всего 0,2 грамма имеет огромное значение для будущего демонтажа станции.

Радиация
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Радиация

Как проходила операция

  • Манипулятор длиной 22 метра, напоминающий удочку с камерой и плоскогубцами на конце, был введён в защитную оболочку через специальное отверстие в стене реактора.

  • Операция длилась восемь дней и требовала ювелирной точности — каждое движение управлялось дистанционно из защищённой диспетчерской.

  • Образец был взят ближе к эпицентру расплава, чем первая проба, извлечённая в ноябре 2024 года.

Почему эти 0,2 грамма так важны

Хотя образец кажется крошечным, он бесценен для учёных. Анализ первой пробы показал наличие урана, циркония, железа и следов морской воды, использованной для аварийного охлаждения.

Новая проба должна дать ответы на важнейшие вопросы:

  • Как изменился состав расплавленного топлива и строительных материалов?

  • Как ведёт себя кориум — крайне опасная смесь металлов, бетона и радиоактивных веществ?

  • Насколько хрупким или пористым стал материал после катастрофы?

Эти данные критически важны для планирования безопасного удаления и длительного хранения 880 тонн радиоактивных отходов.

Что дальше

Работы на "Фукусиме" идут с колоссальными трудностями:

  • Радиация в реакторе остаётся смертельно опасной, и все манипуляции выполняются только с помощью роботов.

  • Новая роботизированная рука "Telesco" была доработана: увеличена стабильность захвата и надёжность камер.

  • Япония планирует завершить полную дезактивацию к 2051 году, но сроки уже неоднократно сдвигались.

Пока инженеры оттачивают технологии, остаётся решать, как хранить и перерабатывать опасные отходы. Первые лабораторные тесты показывают, что материал хрупкий и, возможно, будет легче измельчить, но его радиоактивность остаётся колоссальной на десятилетия вперёд.

Уточнения

Ава́рия на АЭС Фукуси́ма-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошедшая в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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