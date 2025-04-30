Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты

Бенгальский залив только что бросил вызов столетию океанографической уверенности. Международная группа исследователей обнаружила, что течения в этом регионе движутся в противоположную сторону тому, что предсказывает классическая теория Экмана — основополагающая модель, на которой держится вся современная океанография.
В 1905 году шведский учёный Вагн Экман сформулировал, как ветер и вращение Земли формируют поверхностные течения. Согласно его модели, в Северном полушарии течение должно отклоняться вправо от направления ветра. Это правило стало основой для всех климатических и океанографических моделей на протяжении столетия.
Но буй в Бенгальском заливе, стоящий у координат 13,5° северной широты, зафиксировал обратное: вода стабильно уходит влево. Причём данные собирались на протяжении десяти лет — это не случайность, а стабильный паттерн.
Исследование, опубликованное в Science Advances, объясняет эту аномалию уникальными условиями Бенгальского залива:
Сильная стратификация воды: тёплый поверхностный слой резко отделён от холодной глубины.
Слабое перемешивание, из-за которого поверхностный слой становится более чувствительным к воздействию ветра.
Суточные бризы, особенно в сезон дождей, распространяются на сотни километров от побережья Индии.
Эти ветры вызывают так называемые суперинерциальные потоки — когда частота колебаний превышает локальный инерционный период. В результате движение поверхности может отклоняться не вправо, а влево, нарушая фундаментальную закономерность Экмана.
Бенгальский залив — ключевой элемент климатической системы Южной и Юго-Восточной Азии. От поведения его вод зависят муссоны, которые определяют судьбу почти третьи населения планеты.
Новое понимание течений может:
Улучшить климатические модели, особенно прогноз муссонов.
Повысить точность поисково-спасательных операций, моделей распространения нефти, пластика и других загрязнителей.
Помочь лучше понять биогеохимические циклы в океане.
В будущем данные помогут уточнить глобальные климатические сценарии, особенно с учётом ожидаемых спутников NASA, способных отслеживать ветры и течения с высоким разрешением.
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