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Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты

2:37
Наука

Бенгальский залив только что бросил вызов столетию океанографической уверенности. Международная группа исследователей обнаружила, что течения в этом регионе движутся в противоположную сторону тому, что предсказывает классическая теория Экмана — основополагающая модель, на которой держится вся современная океанография.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Теория, которой верили больше века

В 1905 году шведский учёный Вагн Экман сформулировал, как ветер и вращение Земли формируют поверхностные течения. Согласно его модели, в Северном полушарии течение должно отклоняться вправо от направления ветра. Это правило стало основой для всех климатических и океанографических моделей на протяжении столетия.

Но буй в Бенгальском заливе, стоящий у координат 13,5° северной широты, зафиксировал обратное: вода стабильно уходит влево. Причём данные собирались на протяжении десяти лет — это не случайность, а стабильный паттерн.

Что пошло "не по Экману"

Исследование, опубликованное в Science Advances, объясняет эту аномалию уникальными условиями Бенгальского залива:

  • Сильная стратификация воды: тёплый поверхностный слой резко отделён от холодной глубины.

  • Слабое перемешивание, из-за которого поверхностный слой становится более чувствительным к воздействию ветра.

  • Суточные бризы, особенно в сезон дождей, распространяются на сотни километров от побережья Индии.

Эти ветры вызывают так называемые суперинерциальные потоки — когда частота колебаний превышает локальный инерционный период. В результате движение поверхности может отклоняться не вправо, а влево, нарушая фундаментальную закономерность Экмана.

Почему это важно

Бенгальский залив — ключевой элемент климатической системы Южной и Юго-Восточной Азии. От поведения его вод зависят муссоны, которые определяют судьбу почти третьи населения планеты.

Новое понимание течений может:

  • Улучшить климатические модели, особенно прогноз муссонов.

  • Повысить точность поисково-спасательных операций, моделей распространения нефти, пластика и других загрязнителей.

  • Помочь лучше понять биогеохимические циклы в океане.

В будущем данные помогут уточнить глобальные климатические сценарии, особенно с учётом ожидаемых спутников NASA, способных отслеживать ветры и течения с высоким разрешением.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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