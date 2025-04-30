Тайна холодных окраин: следы неведомой планеты-гиганта в мёртвой тишине космоса

В глубинах Солнечной системы, где царит тьма и ледяной холод, возможно, скрывается таинственный мир. Тайваньские астрономы только что представили доказательства существования движущегося объекта, который может быть самой Девятой планетой — загадочным телом, о котором учёные спорят уже десятилетия.
С 2006 года, когда Плутон был "разжалован" до карликовой планеты, Солнечная система официально состоит из восьми планет. Но странности в движении транснептуновых объектов заставили задуматься: а всё ли мы знаем о внешних границах нашей системы?
Именно Майк Браун (переименованный в народе как "Убийца Плутона") и Константин Батыгин в 2016 году предложили гипотезу о существовании массивной девятой планеты (P9), чтобы объяснить:
Отклонения орбит объектов за пределами Нептуна.
Необычные скопления транснептуновых тел в одной области.
Астроном Терри Лонг Фан и его команда провели исследование на основе снимков двух инфракрасных космических обсерваторий — IRAS и AKARI, сделанных с интервалом в 23 года.
Результаты потрясающие:
Среди 13 возможных кандидатов только один объект продемонстрировал движение, соответствующее ожиданиям от далёкой массивной планеты.
Его предполагаемая масса — от 7 до 17 масс Земли.
Расстояние — около 500 астрономических единиц (примерно в 500 раз дальше от Солнца, чем Земля).
Причём, согласно законам Кеплера, чем дальше объект, тем медленнее он движется — и именно такую медлительность зафиксировали учёные.
На данный момент орбиту объекта определить нельзя — данных слишком мало. Авторы предлагают продолжить наблюдения с помощью более чувствительных телескопов.
Если подтверждение будет получено, это будет величайшее открытие в астрономии XXI века: новая полноценная планета Солнечной системы!
Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.