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Тайна холодных окраин: следы неведомой планеты-гиганта в мёртвой тишине космоса

2:10
Наука

В глубинах Солнечной системы, где царит тьма и ледяной холод, возможно, скрывается таинственный мир. Тайваньские астрономы только что представили доказательства существования движущегося объекта, который может быть самой Девятой планетой — загадочным телом, о котором учёные спорят уже десятилетия.

55 Рака е
Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
55 Рака е

Почему вообще ищут Девятую планету

С 2006 года, когда Плутон был "разжалован" до карликовой планеты, Солнечная система официально состоит из восьми планет. Но странности в движении транснептуновых объектов заставили задуматься: а всё ли мы знаем о внешних границах нашей системы?

Именно Майк Браун (переименованный в народе как "Убийца Плутона") и Константин Батыгин в 2016 году предложили гипотезу о существовании массивной девятой планеты (P9), чтобы объяснить:

  • Отклонения орбит объектов за пределами Нептуна.

  • Необычные скопления транснептуновых тел в одной области.

Что нового нашли тайваньские учёные

Астроном Терри Лонг Фан и его команда провели исследование на основе снимков двух инфракрасных космических обсерваторий — IRAS и AKARI, сделанных с интервалом в 23 года.

Результаты потрясающие:

  • Среди 13 возможных кандидатов только один объект продемонстрировал движение, соответствующее ожиданиям от далёкой массивной планеты.

  • Его предполагаемая масса — от 7 до 17 масс Земли.

  • Расстояние — около 500 астрономических единиц (примерно в 500 раз дальше от Солнца, чем Земля).

Причём, согласно законам Кеплера, чем дальше объект, тем медленнее он движется — и именно такую медлительность зафиксировали учёные.

Что дальше

На данный момент орбиту объекта определить нельзя — данных слишком мало. Авторы предлагают продолжить наблюдения с помощью более чувствительных телескопов.

Если подтверждение будет получено, это будет величайшее открытие в астрономии XXI века: новая полноценная планета Солнечной системы!

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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