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Невидимая рука моря: что за сила зажигает тёмные воды в безлунные ночи

2:25
Наука

Странные молочно-белые сияния на поверхности океана — феномен, известный как тейтенгер — веками будоражат воображение моряков. Сегодня это редкое зрелище можно наблюдать даже со спутников, хотя увидеть его своими глазами удаётся единицам.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Что такое тейтенгер

Тейтенгер — это гигантские светящиеся участки океана, порой охватывающие огромные площади. Вода начинает светиться мягким зеленовато-белым светом без всякого механического воздействия — не от волн и не от движения кораблей.

В отличие от обычной биолюминесценции у берега (где светятся микроорганизмы при механическом раздражении), тейтенгер проявляется в абсолютно спокойной воде, без волнения, и исчезает при появлении света Луны или Солнца.

Кто создаёт это свечение

Главными подозреваемыми считаются бактерии Vibrio harveyi, способные светиться при высокой концентрации — около 10 миллионов клеток на миллилитр морской воды. Однако пока нет полной уверенности, что только они ответственны за этот эффект.

Учёные предполагают, что феномен может быть связан и с биохимическими потоками углерода в океанах — важнейшим процессом для всей планеты.

Где можно увидеть тейтенгер

На основе анализа 400-летних морских журналов и современных спутниковых данных выяснилось:

  • Чаще всего явление происходит в Аравийском море и в акватории Юго-Восточной Азии.

  • На его появление влияют природные аномалии — Эль-Ниньо и индийский океанский диполь (IOD).

  • Обычно феномен наблюдают в сезоны зимнего муссона и в начале лета, в местах с глубокими холодными течениями.

Пока зафиксирована только одна достоверная фотография тейтенгера — сделанная в 2019 году с лодки с помощью камеры GoPro.

Почему так важно изучать тейтенгер

Тейтенгер может служить индикатором состояния морских экосистем. Но пока остаётся неясным: сигнализирует он о здоровье океана или о его стрессе. Также бактерии, ответственные за свечение, могут оказывать влияние на морских обитателей — рыб, крабов и другие организмы.

Поэтому учёные всё активнее изучают это редкое явление, стремясь понять его роль в глобальной экологии.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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